Der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, will sich für den SPD-Vorsitz bewerben. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach will sich Kühnert auf dem Parteitag der SPD vom 6. bis 8. Dezember in Berlin als stellvertretender Vorsitzender zur Wahl stellen. "Ich werde mit Sicherheit für den Parteivorstand kandidieren", sagte Kühnert der Süddeutschen Zeitung. Er habe nicht zwei Jahre lang Änderungen am Kurs der Partei gefordert, um hinterher zu sagen, die Umsetzung seiner Forderungen sollten bitte andere erledigen, hieß es weiter. "Das wäre sehr bequem."

Etwa 426.000 SPD-Mitglieder können vom 19. bis 29. November per Post oder online zwischen zwei Bewerberduos entscheiden. Am 30. November soll feststehen, wer die künftige Doppelspitze bildet, die auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember von den Delegierten gewählt werden soll. Sie sollen der Wahl der Mitgliederbefragung folgen, sind aber in ihrer Entscheidung unabhängig. Neben dem neuen Vorstandsduo wählen die Delegierten auch ihre Stellvertreter.

Die Jusos und ihr Vorsitzender Kühnert gelten als wichtigste Unterstützer des Kandidatenduos Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die in einer Stichwahl gegen das Bewerberduo Klara Geywitz und Olaf Scholz antreten. Kühnert gilt zudem als Gegner der großen Koalition sowie der Politik von Finanzminister Olaf Scholz. Scholz und seine Mitbewerberin Geywitz befürworten eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses mit der Union bis zum regulären Ende der Wahlperiode 2021.



Keine Bewerbung für Amt des Generalsekretärs

Zum zukünftigen Kurs der neuen Parteiführung sagte Kühnert, dass es entscheidend sei, die unterlegene Seite einzubinden. Das Prinzip Volkspartei funktioniere nur dann, wenn die unterschiedlichen Positionen und Personen in der Öffentlichkeit sichtbar würden. Man dürfe sich "nicht die ganze Zeit gegenseitig die Butter vom Brot nehmen" und müsse ertragen, "dass andere einen anderen Teil repräsentieren".

Von einem Konflikt zwischen einem möglichen Parteivorsitzenden Olaf Scholz und ihm als Stellvertreter gehe er jedoch nicht aus. "Stärke kommt daraus, Unterschiedlichkeiten zuzulassen", sagte Kühnert. Auf einen konzilianteren Ton seinerseits dürfe sich aber niemand einstellen, egal welches Duo am Ende gewinne.

In der kommenden Woche will sich Kühnert auch auf dem Bundeskongress der Jusos in Schwerin als Vorsitzender wiederwählen lassen. Ob sich diese Aufgabe mit seinem möglichen Wechseln in den SPD-Parteivorstand vereinbaren lassen wird, ließ er offen. Zugleich erteilte er Spekulationen eine Absage, wonach er Generalsekretär der Partei werden wolle.



Der SPD-Parteivorstand ist für die Umsetzung der Beschlüsse des Parteitages zuständig und verabschiedet selbst auch Beschlüsse. Zudem kann er den Parteitag einberufen. Er besteht aus den Vorsitzenden sowie sechs stellvertretenden Vorsitzen, dem oder der Generalsekretärin, dem oder der Kassiererin und Verantwortlichen des Parteivorstandes für die Europäische Union sowie einer vom Parteitag festzusetzenden Zahl weiterer Mitglieder.