Die umstrittene und bald nach der Ankündigung wieder abgesagte geplante Berufung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt zum Staatssekretär im Innenministerium von Sachsen-Anhalt sorgt für Unruhe innerhalb der Landes-CDU. Gleich zwei Sondersitzungen wurden für Freitag angesetzt, um den Fall zu besprechen und die Folgen für die in der Kritik stehenden Christdemokraten einzuschätzen.

Zunächst sollen am Vormittag im Magdeburger Landtag die Abgeordneten der CDU-Fraktion zusammenkommen, wie eine Fraktionssprecherin sagte. Am Abend treffen sich dann die Spitzen der Landespartei mit den Kreisvorsitzenden. Offiziell handelt es sich bei den Treffen um einen themenoffenen Austausch über die "aktuelle Situation".



Erwartet werden aber Debatten über die umstrittene Personalie Wendt. So sagte Landesgeneralsekretär Sven Schulze, es gebe ein "Informationsinteresse und auch Unmut verschiedenster Art" über den Fall Wendt. Mitglieder würden "seit Tagen" beim Landesvorstand anrufen und wissen wollen, "welche Sachen stimmen, die gerade verbreitet werden". Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister sowie Landesparteichef Holger Stahlknecht hätten sich bereit erklärt, die Fragen zu beantworten – "soweit es möglich ist".



Wendt widerspricht CDU und beschuldigt Kanzleramt

Schulzes Aussagen beziehen sich auf mehrere Presseberichte, die unterschiedliche Antworten auf die Frage geben, woran Wendts Ernennung zum Staatssekretär letztlich gescheitert ist. So werden mehrere Deutungen verbreitet. Unter anderem verhinderte schwere Kritik von Grünen und SPD, mit denen die CDU in Sachsen-Anhalt gemeinsam regiert, die Beförderung Wendts. Der Polizeigewerkschafter hatte in der Vergangenheit immer wieder mit offen islamophoben Positionen Aufmerksamkeit erregt und Rassismusvorwürfe hervorgerufen. So sagte er 2016 dem rechtspopulistischen Magazin Compact, die Diskriminierung von Frauen gehöre "fast zu den genetischen Grundbausteinen" der "Machokultur junger Muslime".

Wendt selbst bestritt die Darstellung der CDU, er habe nach dem Druck der Koalitionspartner auf seine Berufung verzichtet. Stattdessen habe die Partei das Angebot selbst zurückgezogen – und zwar auf Kommando "aus dem Kanzleramt", das die Partei angewiesen habe, vor den linken Parteien "einzuknicken". Belege hierfür nannte der seit der Flüchtlingskrise als Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannte Wendt nicht.



Auch juristische Gründe sprechen gegen Ernennung

"Lügner und Heuchler" hätten seine Berufung verhindert, schrieb Wendt auf seiner Facebook-Seite. Der Sprecher der Bundesregierung Steffen Seibert widersprach: Das Kanzleramt spreche vertraulich "mit vielen Menschen über Vieles". Die fragliche Staatssrekretärsstelle sei "ausschließlich von der Regierung in Sachsen-Anhalt zu entscheiden".



Doch auch juristische Gründe sprechen gegen eine Beförderung. Wendt, der pensionierter Hauptkommissar ist, würde bei einer Ernennung zum Staatssekretär mehrere Besoldungsstufen überspringen. Dies sei aber nicht möglich, weil Wendt kürzlich nach einem Disziplinarverfahren die Bezüge gekürzt worden sind, sagte der Professor für Öffentliches Recht an der Uni Halle, Winfried Kluth. Hintergrund war eine Tätigkeit als Aufsichtsrat, die Wendt dem Dienstherrn nicht gemeldet hatte. Schon zuvor wurde von vielen Seiten eine zusätzliche Doppelbesoldung Wendts kritisiert, der als Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft über mehrere Jahre hinweg ein Teilzeitgehalt als Polizist bezogen hatte.