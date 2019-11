Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, wird Staatssekretär im Innenministerium von Sachsen-Anhalt. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit. Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) nannten Wendt "einen der fachkundigsten und bekanntesten Vertreter der Interessen unserer Polizei und engagierten Anwalt für die Sicherheit in unserem Land".

Der 62-Jährige folgt auf Tamara Zieschang (CDU), die im Dezember als Staatssekretärin ins Bundesverkehrsministerium wechselt.

Auch Wendt ist CDU-Mitglied, außerdem seit 2007 Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Die DPolG ist mit rund 100.000 Mitgliedern die kleinere Vertretung deutscher Polizistinnen und Polizisten. Die größere Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat etwa 190.000 Mitglieder.

In der Vergangenheit polarisierte Wendt mit Äußerungen über angeblich ausufernde Kriminalität und mit rassistischen Positionen. In einem 2016 veröffentlichten Buch Deutschland in Gefahr: Wie ein schwacher Staat unsere Sicherheit aufs Spiel setzt kritisiert er die deutsche Rechtsprechung sowie die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Dem rechtpopulistischen und verschwörungstheoretischen Magazin Compact sagte er 2016, die Diskriminierung von Frauen gehöre "fast zu den genetischen Grundbausteinen" der "Machokultur junger Muslime".



Im März 2017 wurde bekannt, dass Wendt für seine Gewerkschaftsarbeit weitgehend von der Arbeit als Polizist freigestellt wurde, aber dennoch Beamtensold erhielt. Außerdem hatte er seine Einkünfte als Aufsichtsrat bei einer Versicherung nicht angegeben.