In der Debatte um die gescheiterte Ernennung des Polizeigewerkschaftschefs Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt hat die CDU-Landtagsfraktion Landesinnenminister Holger Stahlknecht mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen. Zuvor hatte sich nach Angaben aus Teilnehmerkreisen auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hinter seinen Minister gestellt.

Stahlknecht übernahm mit einem kurzen Statement auch offiziell die Verantwortung. "Die Sache Wendt war, auch wenn andere daran mitbeteiligt waren an der Entscheidungsfindung, ein Fehler von mir", sagte er. Wendt habe ihn umgekehrt auch nicht richtig informiert.

Vor einer Woche hatten Stahlknecht und Haseloff überraschend bekannt gegeben, dass der politische Hardliner und Polizeigewerkschafter Wendt Staatssekretär im Innenministerium werden sollte. Nach viel Kritik wurde die Entscheidung rückgängig gemacht, ohne Begründungen zu nennen. Jetzt sagte Stahlknecht, ihnen seien Umstände zu spät bekannt und bewusst geworden, die einer Ernennung aus rechtlichen Gründen im Wege gestanden hätten.

Bereits seit Tagen ist bekannt, dass Wendt wegen dienstrechtlicher Vergehen von seinem früheren Dienstherren derzeit die Pension gekürzt wird. Unter diesen Umständen ist eine Beförderung zum Spitzenbeamten nach sachsen-anhaltischem Recht nicht möglich. Staatskanzlei und Innenministerium hatten sich bis jetzt zu diesem Umstand nicht geäußert und auf die Vertraulichkeit der Gespräche verwiesen.

Stahlknecht habe sich zur Causa Wendt "detailliert erklärt, Fehler eingeräumt und sich dafür in der Fraktion in aller Form entschuldigt", sagte CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt. Zugleich stellte er klar, dass laut Koalitionsvertrag die jeweilige Partei eigenständig ihre Minister und Staatssekretäre ernennt. "Insofern lässt sich die CDU nicht von den Koalitionspartnern vorschreiben, welche Personalien, in diesem Fall Staatssekretär, von dem jeweiligen CDU-Minister benannt wird", sagte Borgwardt.

Die Personalie Wendt hatte die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt belastet und auch innerhalb der Landes-CDU erhebliche Unruhe ausgelöst. Die Linke in Sachsen-Anhalt sieht Innenminister und CDU-Landeschef Stahlknecht durch den Fall Wendt "schwer angeschlagen". "Die CDU ist inhaltlich zerrissen, hat nur mit sich selbst zu tun und niemand hat den Laden mehr im Griff", teilten Linke-Fraktionschef Thomas Lippmann und der Landesvorsitzende Stefan Gebhardt mit. Auch Ministerpräsident Haseloff habe sich durch seine Zustimmung "zur Berufung des ausgewiesenen Rechtspopulisten Rainer Wendt selbst kompromittiert".