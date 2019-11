Der Polizeigewerkschafter Rainer Wendt wird zwar doch nicht Innenstaatssekretär in Sachsen-Anhalt – aber die Debatte um seinen Fall geht weiter. Ursprünglich hatte es innerhalb der schwarz-rot-grünen Landesregierung heftige Kritik an der geplanten Ernennung des als Hardliner geltenden Wendt gegeben. Jetzt begrüßten Vertreter von SPD und Grünen, dass er das Amt doch nicht erhalten solle. Kritik kam von der AfD sowie der CDU-internen Gruppierung Werte-Union.

Zugleich wurde bekannt, dass die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen eine Disziplinarmaßnahme gegen den früheren Polizeibeamten Wendt verhängt haben. Das Verfahren dazu sei am 31. Oktober abgeschlossen worden, teilte das Düsseldorfer Innenministerium mit. Details nannte es unter Verweis auf den Datenschutz nicht.



Er habe die Maßnahme akzeptiert, sagte Rainer Wendt am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Es handelt sich um einen rein formalen Verstoß." Es gehe nicht darum, dass er unrechtmäßig Geld bekommen habe. Er habe ein Aufsichtsratsmandat bei der Axa-Versicherung nicht wie vorgeschrieben bei seinem Dienstherren angemeldet.



Pension wird gekürzt

In der Konsequenz wird ihm nun für mehrere Monate die Pension gekürzt. Die Disziplinarmaßnahme hätte seiner Ernennung dennoch nicht im Wege gestanden, sagte Wendt. Das NRW-Innenministerium hatte vor zwei Jahren, als es die Einleitung des Disziplinarverfahrens öffentlich gemacht hatte, allerdings darauf verwiesen, dass einem pensionierten Beamten "erhebliche Verfehlungen" nachgewiesen werden müssten, um ihn etwa mit einer Kürzung der Pension zu sanktionieren.

Die Frage, wer nun in Sachsen-Anhalt künftig als Staatssekretär an der Seite von Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU) arbeiten soll, blieb offen. Die amtierende Amtschefin Tamara Zieschang soll unabhängig von der Absage an Wendt im Dezember ins Bundesverkehrsministerium von Andreas Scheuer (CSU) wechseln, verlautete aus Berliner Regierungskreisen.



Die Personalie Wendt hatte seit Freitagabend heftige Debatten und Kritik hervorgerufen. SPD und Grüne erklärten am Wochenende, sie würden einer Ernennung Wendts nicht zustimmen. Dabei kritisierten sie unter anderem, dass Wendt mehrere Jahre ein Teilzeitgehalt als Polizist bezogen hatte, obwohl er hauptamtlich als Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft arbeitete. Burkard Lischka, SPD-Chef in Sachsen-Anhalt, hatte auch Wendts Nebentätigkeit im Aufsichtsrat der Axa kritisiert.



Zudem hatte Wendt in der Vergangenheit immer wieder mit Äußerungen über angeblich ausufernde Kriminalität und mit islamophoben und rassistischen Positionen polarisiert. Dem rechtpopulistischen und verschwörungstheoretischen Magazin Compact sagte er 2016, die Diskriminierung von Frauen gehöre "fast zu den genetischen Grundbausteinen" der "Machokultur junger Muslime".

"CDU ist eingeknickt"

Am Sonntag wurde dann bekannt, dass Wendts Berufung zum Staatssekretär platzt. Nach Darstellung des 62 Jahre alten Wendt zog die CDU ihr Jobangebot zurück. "Die CDU ist vor Linken, Grünen und Sozialdemokraten eingeknickt und hat kapituliert. Das Kommando dazu kam aus dem Kanzleramt", sagte er der Bild. Wendt ist selbst CDU-Mitglied. Er äußerte sich auch auf seiner Facebook-Seite: "Ich hätte Sachsen-Anhalt gern gedient. Lügner und Heuchler haben das verhindert."

"Die Besetzung dieser Staatssekretärsstelle in Sachsen-Anhalt war und ist ausschließlich von der Regierung in Sachsen-Anhalt zu entscheiden", sagte jedoch der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert. Auf mehrfache Nachfrage, ob das Kanzleramt auf die Entscheidung eingewirkt habe, sagte Seibert: "Das Kanzleramt spricht mit vielen Menschen über Vieles. Und das tut es vertraulich." Dies sei aber eine grundsätzliche Bemerkung.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wollte sich am Montag nicht dazu äußern. Auch Innenminister und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht meldete sich nicht noch einmal zu Wort. Am Sonntag hatte Stahlknecht gesagt, Wendt habe nach einer Erörterung der politischen und rechtlichen Sachlage selbst auf den Posten verzichtet.

Die heftige Reaktion Wendts auf die geplatzte Ernennung zeige, dass er für das Amt ungeeignet sei, sagte der Grünen-Innenexperten Sebastian Striegel. Ähnlich äußerte sich SPD-Landeschef Lischka. AfD-Bundeschef Alexander Gauland und Ingo Gondro, der sachsen-anhaltische Chef der Werte-Union, äußerten sich hingegen kritisch. Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzchef und ein prominenter Vertreter der Werte-Union, forderte auf Twitter den Rücktritt Stahlknechts.