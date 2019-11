Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen den Verbleib der SPD in der Großen Koalition von Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Klimaschutz, einem Mindestlohn von zwölf Euro und der Ausweitung von Tariflöhne abhängig machen. Das kündigte das Bewerberduo für den SPD-Parteivorsitz im Gespräch mit der Bild am Sonntag an. "Wir brauchen ein Update des Koalitionsvertrages", sagte Esken im Interview mit der Zeitung.

Walter-Borjans sagte, er wolle dem SPD-Parteitag zum Ausstieg aus der Koalition raten, sollte die Union nicht zu Nachbesserungen bereit sein: "Wenn der Preis für die Fortsetzung der Großen Koalition ist, dringende Investitionen auf die lange Bank zu schieben und Aufgaben wie den Klimaschutz und unsere Verpflichtungen im Pariser Klimaabkommen zu vernachlässigen, dann sollten wir diesen Preis nicht bezahlen", sagte er. Esken ergänzte, man werde in diesem Fall "den geordneten Rückzug vorschlagen".

Kandidatenduo für rot-rot-grünes Bündnis ab 2021

Das Bewerberpaar, das die Große Koalition ablehnt, strebt demnach für die nächste Bundestagswahl 2021 ein rot-rot-grünes Bündnis an. "Die SPD kann über 30 Prozent erreichen", sagt Esken. Sie sehe "große Chancen für eine linke Mehrheit". Dabei müsse die Führungsrolle bei der SPD liegen, sagt Walter-Borjans. Grüne und Linke hätten trotz vieler Übereinstimmungen Defizite. "Die einen achten zu wenig auf die soziale Ausgewogenheit, die anderen auf die Bedeutung einer starken Wirtschaft. Das muss die SPD mit Führungsanspruch zum Wohl der Menschen auf einen gemeinsamen Nenner bringen", sagte der frühere NRW-Finanzminister.



Sollten Esken gemeinsam mit Walter-Borjans an die SPD Spitze gewählt werden, will sie sich vorrangig um soziale Gerechtigkeit kümmern – das sei es, wofür die Partei stehe. Ihr Mitbewerber will die Steuern für Topverdiener erhöhen: "Von den Zeiten Adenauers bis Kohls galt: Menschen mit besonders hohen Einkommen müssen die Hälfte an das Gemeinwesen abgeben", sagte Walter-Borjahns. Umgerechnet auf heute bedeute dies, dass für ein Ehepaar ab einem Einkommen von etwa 750.000 Euro 50 Prozent fällig gewesen seien. "Warum soll das heute unzumutbar sein?"