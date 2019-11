Saskia Esken, geboren 1961, ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete der SPD. Sie gehört dem linken Flügel ihrer Fraktion an. In die SPD trat sie 1990 ein. Die gelernte Informatikerin aus Baden-Württemberg bewirbt sich gemeinsam mit dem früheren Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, um den SPD-Vorsitz.

ZEIT ONLINE: Frau Esken, fühlen Sie manchmal sich wie ein Anhängsel von Norbert Walter-Borjans?

Saskia Esken: Das ist eine Wahrnehmung, die ich mit meiner Persönlichkeit nicht in Übereinstimmung bringe, nein.



ZEIT ONLINE: In der öffentlichen Wahrnehmung wird der Kampf um die SPD-Spitze oft auf das Duell Olaf Scholz versus Walter-Borjans verkürzt. Der Vizekanzler und Agenda-Pragmatiker gegen den Robin Hood mit den Steuer-CDs. Und dann sind da eben noch die beiden Frauen, deren Namen kaum jemand kennt.



Esken: Dass die Medien ein Duell zwischen Scholz und Anti-Scholz hochziehen, das war zu erwarten. Andererseits profitiere ich ja auch davon, dass ich außerhalb der digitalpolitischen Fachwelt nicht so bekannt bin, weil jetzt ein großes Interesse besteht, mich kennenzulernen. Sie können nicht auf alles zurückgreifen, was Sie schon seit 20 Jahren von mir wissen. Ihnen bleibt faktisch nichts anders übrig, als mich zu fragen. Und ich kann meine Geschichte erzählen.

ZEIT ONLINE: Diese männerdominierte Wahrnehmung: Stört Sie das nicht?



Esken: Es stört, aber es wundert mich nicht. Weil unsere Gesellschaft einfach ein Stück weit so gestrickt ist. Wir wissen doch, dass wir ohne Quoten und echte Frauenförderung keine echte Gleichstellung und Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen bekommen.



ZEIT ONLINE: Diese Männer-Denke ist ja durchaus auch in Ihrer Partei verbreitet. Als Frau Nahles im Sommer von der SPD-Spitze zurücktrat, war oft von der unbarmherzigen Kultur bei der SPD und den herablassenden männlichen Alphatieren die Rede. Spüren Sie das auch?



Esken: Ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen über die harten Urteile erschrocken, als Andrea Nahles zurücktrat. Auch da waren Medien und Öffentlichkeit nicht unbeteiligt. Frauen in Führungspositionen werden einfach anders bewertet als Männer. Männer werden für Coolness und Kantigkeit gelobt. Und Frauen sollen bitteschön zurückhaltend und brav sein. Frauen werden deshalb selten laut. Sie lachen nicht öffentlich. Und machen auch keine abseitigen Scherze. Das wird bei Frauen sehr kritisch bewertet. Und untereinander sind Frauen leider auch nicht viel gnädiger.



ZEIT ONLINE: Das hindert Sie aber nicht daran, nun zu kandidieren: Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben – jenseits aller Geschlechterklischees?



Esken: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich nicht beruflich in die Politik gestartet bin. Dass ich einen Werdegang habe, der mir viele Facetten des Lebens gezeigt hat. Ich habe als Ungelernte gearbeitet, war Paketbotin, Schreibkraft, Chauffeurin, Kellnerin. Dann habe ich Interesse an der Informatik gefunden – wurde nach einem dualen Studium staatlich geprüfte Informatikerin. Da habe ich noch mal eine andere Arbeitswelt und ganz verschiedene Menschen kennen gelernt. Ich bin dreifache Mutter, habe die Zwänge der Rollenmodelle von innen kennengelernt. Das sind Dinge, die ich mir nicht in der Theorie anlesen muss, sondern ich habe die erlebt. Und das versuche ich in die Politik reinzutragen.



ZEIT ONLINE: Fehlen der SPD solche Biographien? Ihre Kollegen im Bundestag sind oft Politologen, Juristen oder Berufspolitiker. Dadurch wirkt die Partei oft glatt, akademisch, abgehoben.

Esken: Es gibt eine gewisse Tendenz zum Berufspolitikertum. Das bringt natürlich mit sich, dass man Lebensrealitäten anders betrachtet, aus der Vogelperspektive. Ich finde es total wichtig, dass unser Parlament divers besetzt ist. Also nicht nur, was Geschlecht und Herkunft angeht, sondern auch den beruflichen und den sozialen Hintergrund.

ZEIT ONLINE: Sie haben sich in der Kommunalpolitik engagiert und im Landeselternbeirat. So kamen Sie letztlich in den Bundestag. Diese Vergangenheit sorgte zuletzt in der eigenen Partei für Häme. Nach dem Motto: Reicht das bisschen Elternvertretung aus, um unsere Partei zu führen?

Esken: Der Landeselternbeirat ist kein Gremium, das mit einer Klassenelternvertretung vergleichbar wäre. Der LEB vertritt die teils widerstreitenden Interessen der Eltern von über einer Million Schülerinnen und Schülern in Baden-Württemberg. Das Gremium war seit Jahren ziemlich autokratisch geführt worden und ziemlich zerstritten, als ich da anfing. Wir haben als kollegiales Führungsteam das Gremium demokratisiert und zusammengeführt und es gleichzeitig geöffnet für eine zeitgemäße Bildungspolitik. Das war eine durch und durch politische Arbeit, und sie war sehr erfolgreich.

ZEIT ONLINE: Bestimmt sehr verdienstvoll! Aber trotzdem fragt man sich: Qualifiziert Sie das schon für die SPD-Führung? Sie wollen ja künftig über die Geschicke der Republik maßgeblich mitentscheiden.

Esken: Das qualifiziert mich nicht alleine und ist doch ein wichtiger Teil meines Werdegangs. Ich habe in jungen Jahren ein Jugendhaus gegründet und später eine Bürgerinitiative, habe die Ansiedlung der NPD am Wohnort verhindert. Ich bin jetzt auch seit sechs Jahren Abgeordnete. Da ist man auch nicht nur Fachpolitikerin. Im Wahlkreis ist man Generalistin und muss zu allem antworten können. Ansonsten sind Führungsaufgaben auch dazu da, dass man sich da reinentwickelt. Ich habe den Landeselternbeirat genannt als Vorerfahrung, eben weil der so zerstritten war und verschiedene Interessen vertreten waren.

ZEIT ONLINE: Ihr höchstes Amt in der SPD war bisher: Stellvertretende Sprecherin für Digitalpolitik.

Esken: Das ist sogar "nur" eine Funktion in der Fraktion. Andererseits war keine und keiner der Bewerber vorher schon mal Parteivorsitzender oder Parteivorsitzende. Und wir machen es ja nicht alleine.