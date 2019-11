Als der damalige SPD-Chef Martin Schulz vor gut zwei Jahren eine Halbzeitbilanz in den Koalitionsvertrag hinein verhandelte, tat er das auch, um die Gegner einer großen Koalition in den eigenen Reihen zu überzeugen: Im Herbst 2019 kommt die große Abrechnung, dann könnt ihr aussteigen, wenn ihr unglücklich seid. Die Krise der SPD ist seitdem größer geworden. Aber eine finale Entscheidung über die Zukunft der großen Koalition, die schiebt die Partei gerade vor sich her.



Am Montag beriet das erweiterte SPD-Präsidium über die 86-Seiten-Bilanz der vergangenen zwei Jahre, die am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen worden war. Es gebe wenige in der SPD, die bestreiten, dass ihre Partei an der Regierung viel gearbeitet habe, sagte die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer im Anschluss. Aber zu einer abschließenden Bewertung, ob die große Koalition noch eine Zukunft habe, könne der Parteivorstand erst nach der Wahl der beiden neuen Vorsitzenden Ende November kommen. Es stimmt ja auch: Dass die SPD seit Monaten führungslos ist, konnte, als die Halbzeitbilanz in den Herbst 2019 gelegt wurde, niemand voraussehen.

Und Olaf Scholz und Klara Geywitz oder Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden ein Wörtchen mitreden wollen, bei der Frage, was die Entscheidungsvorlage für die Delegierten auf dem Bundesparteitag im Dezember sein wird. Dort soll das Schicksal der großen Koalition nämlich dann endgültig entschieden werden, so hieß es jedenfalls mal. Ob es vor Weihnachten wirklich eine binäre Entscheidung gibt, weiter so oder sofort raus, ist allerdings unklar. Oder wie Malu Dreyer es formulierte: "Alles offen."



Nur noch ein bisschen weiterregieren

Denn selbst die Kritiker der großen Koalition, Saskia Esken und Walter-Borjans halten sich bedeckt, was im Fall ihrer Wahl als neue SPD-Vorsitzende genau auf diesem Parteitag entschieden werden soll. Mit der Grundrente, einer weitgehend soliden Regierungsbilanz, hat die SPD gerade keinen inhaltlichen Grund mehr auszusteigen. Ihre eigene Misere, das haben führende SPD-Vertreter immer klar gemacht, dürfe nicht der Grund für ein Regierungsaus sein. Gesucht wurde ein inhaltlicher Konflikt. Doch von dem Milliardeninfrastrukturprojekt, was Esken und Walter-Borjans angeblich als Bedingung mit der Union nachverhandeln wollten, wie sie vor ein paar Wochen erklärten, war zuletzt nichts mehr zu hören. Walter-Borjans und Esken glauben nicht an eine Zukunft des Bündnisses, sagen sie. Aber nicht, ob sie ein Aus der Koalition noch in diesem Jahr befürworten. Am Sonntagabend gab es von den beiden sogar ein Lob für die beschlossene Grundrente. Das Beispiel zeige, was die SPD auch in einer Koalition erreichen könne, wenn sie hart verhandele, twitterten sie und lobten damit ihren Konkurrenten Olaf Scholz und dessen Vertreter, die den Kompromiss mit der Union ausgehandelt hatten.



Klara Geywitz und Olaf Scholz, die sich bisher mit einem klaren Bekenntnis für die große Koalition um den SPD-Vorsitz bewarben, haben hingegen ein neues Wording entdeckt, das sie am Wochenende in eigenen Interviews ausprobierten: Diese große Koalition muss nun wirklich die letzte sein. Subtext: Aber sie darf noch ein bisschen halten.



So ist es durchaus möglich, dass die SPD – unabhängig davon, wer sie fortan anführt – auch nach ihrem Parteitag mit dem altbekannten Spruch in die Weihnachtsferien geht: Erstmal weitermachen in der großen Koalition, aber nur unter den Bedingungen X, Y, Z. Als Beispiel für so eine SPD-Forderung wird in der Partei immer mal wieder die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung in Arbeitsverträgen genannt. Die CDU müsste sich dann dazu verhalten und überlegen, ob sie der SPD erneut nachgibt oder die Koalitionsfrage stellt. Nach der Koalitionskrise wegen der Grundrente ist also vor dem nächsten Koalitionsstreit.