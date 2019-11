Der Kandidat für den SPD-Vorsitz, Norbert Walter-Borjans, hat eine Erhöhung des Rentenniveaus gefordert. "48 Prozent ist zu wenig", sagte er bei einem TV-Duell des Redaktionsnetzwerks Deutschland und des Fernsehsenders Phoenix in Berlin. Viele Menschen kämen schon mit ihrem vollen Einkommen nicht klar, geschweige denn mit der niedrigeren Rente. Deshalb müssten mehr Menschen in die Rentenkasse einzahlen – und einkommensstarke Bürger auch mehr als bisher. Außerdem müssten auch Beiträge auf Einkommen aus Kapitalanlagen und Vermietung gezahlt werden.

Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hält dagegen an einem stabilen Rentenniveau fest. In der Diskussion sagte er, er wolle das Rentenniveau auch über 2025 hinaus stabilisieren. "Ich habe auch ausgerechnet: Das kann man machen." Die ständige Kritik an der gesetzlichen Rente halte er im Übrigen für eine Ideologie. "Die Rentenversicherung muss von uns beschützt werden", forderte der Minister.

SPD-Parteimitglieder stimmen über Bewerberduo ab

Die Diskussion der Bewerber um den SPD-Parteivorsitz fand einen Tag vor Beginn der Mitgliederbefragung an diesem Dienstag statt. Bei der Stichwahl tritt das Kandidaten-Duo der Parteilinken, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, gegen Klara Geywitz und Olaf Scholz an.



Die Bewerberpaare hatten sich bei einer Parteimitgliederbefragung in einer ersten Runde gegen insgesamt sechs Kandidaten-Duos durchgesetzt. Scholz und seine Mitbewerberin treten für eine Fortführung der großen Koalition ein, während das Duo Esken und Walter-Borjans die SPD aus der Regierung führen wollen.



Etwa 425.000 SPD-Mitglieder können nun bis zum 29. November online oder per Brief darüber abstimmen, welches Bewerberduo sie favorisieren. Am 30. November soll das Ergebnis bekanntgegeben werden. Formal gewählt wird die neue SPD-Doppelspitze dann von den Parteidelegierten auf einem Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember. Es wird erwartet, dass die Delegierten dem Abstimmungsergebnis der Mitglieder folgen, sie sind aber frei in ihrer Entscheidung.



Unterdessen hat der Vorsitzende der Jugendorganisation Jusos, Kevin Kühnert, überraschend mitgeteilt, für das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden kandidieren zu wollen.