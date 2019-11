Olaf Scholz wirkt richtig sauer. Normalerweise hält sich der Bundesfinanzminister zurück, spricht leise, scheint wirkt immer ein wenig über den Dingen zu schweben. Ganz anders an diesem Dienstagabend im Willy-Brandt-Haus: Scholz steht an einem Pult vor einer weiß-rot-pinken Wand, das typische Veranstaltungssetting für die Wahl der Andrea Nahles-Nachfolge. Doch etwas ist neu: Er ist im Kampf- und Verteidigungsmodus. "Es macht keinen Sinn, Erfolge kleinzureden", ruft Scholz seinen Kontrahenten laut zu.

Das gilt vor allem Konkurrentin Saskia Esken. Die beiden stehen sich in ein paar Metern Entfernung gegenüber und schleudern mit verkniffenen Augen Argumente hin und her. Scholz im grauen Anzug, Esken im kämpferisch roten Blazer. Esken, bis vor kurzem eine kaum bekannte Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, ausgestattet mit viel Selbstbewusstsein, hat Scholz an diesem Abend schon mehrfach forsch unterbrochen und für Fehlentwicklungen in der SPD verantwortlich gemacht. Die gegenseitige Abneigung ist nicht zu übersehen.

Auf der Suche nach einem neuen Duo für den Parteivorsitz ist die SPD jetzt in die zweite Runde gestartet. 23 zum Teil zähe Regionalkonferenzen, in denen acht Kandidatenpaare und ein Einzelkandidat um die Gunst der 420.000 Mitglieder warben, sind geschafft. Nun treten die Duos Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sowie Olaf Scholz und Klara Geywitz in einer Stichwahl gegeneinander an. Zwei öffentliche Diskussionsveranstaltungen gibt es mit den Vieren, die erste fand am Dienstagabend in Berlin statt, mit Moderatorin, aber ohne Publikum. Interessierte sollten sich via Livestream zuschalten, was erst einmal dazu führte, dass die Server der SPD zusammenkrachten. "Manchmal ist das so, dass Wunder etwas länger dauern", kommentiert die Moderatorin lakonisch – und trifft damit auch ein ziemlich grundsätzliches Problem der SPD.

Seit fast einem halben Jahr ist die Partei schon ohne Führung. Am 30. November soll dieses Machtvakuum vorbei sein, dann will die SPD das Ergebnis der Stichwahl bekanntgeben. Für die Zukunft der Bundesregierung wird wohl entscheidend sein, ob die Sieger Scholz und Geywitz heißen, oder ob doch die Hoffnung der Parteilinken gewinnen: Walter-Borjans und Esken. Es geht also um etwas, auch das macht diesen Livestreamabend kontrovers. Über diese Themen haben die zwei Paare am leidenschaftlichsten gestritten:

Grundrente

Noch zu Wochenbeginn hatte Walter-Borjans, der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, den Kompromiss der großen Koalition zur Grundrente gelobt. Am Dienstagabend kritisiert er dagegen, dass die SPD diesen nur für 1,5 Millionen Menschen durchgesetzt habe und nicht – wegen der nun vorgeschalteten Einkommensprüfung – für die drei Millionen, die SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil ursprünglich angedacht hatte.

Vizekanzler Scholz, der zusammen mit den SPD-Ministern auf die Grundrente sehr stolz ist, reagiert genervt: Mitfreuen wäre doch auch mal in Ordnung, sagt er in Richtung Walter-Borjans. Scholz’ Mitstreiterin Geywitz betont, dass die SPD sich trotz ihrer schwierigen Lage in den Umfragen und trotz des Führungsvakuums weitgehend gegen die Union durchgesetzt habe. Walter-Borjans will es dann plötzlich doch nicht so gemeint haben: Keine Frage, die Grundrente sei ein Meilenstein, betont er.

Einig ist sich die Runde, dass vor allem die niedrigen Löhne bekämpft werden müssten, die zu Altersarmut führen. Aber wer ist schuld daran? Für die linke Kandidatin Esken sind das die Regierungs-SPD – allen voran Scholz – und deren Politik der kleinen Schritte. Vor 35 Jahren habe sie als Paketbotin gearbeitet. Dass Union und SPD zuletzt die soziale Absicherung von Paketboten verbessert habe, darüber könne sie sich nicht freuen, weil es "nur ein bisschen besser wird" und die SPD das grundsätzliche Problem der prekären Arbeitsverhältnisse nur kosmetisch angehe.