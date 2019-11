Der Stimmenanteil der FDP am Ergebnis der Thüringer Landtagswahl könnte weiter sinken. Der Wahlausschuss in Jena hat nach einer neuen Bewertung das Stimmergebnis der Partei um zwei Stimmen nach unten korrigiert. Drei vorher für die FDP gezählten Stimmen hätten geändert werden müssen, eine Stimme habe die Partei hinzugewonnen, sagte Vize-Stadtsprecher Kristian Philler der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte die Thüringer Allgemeine berichtet, dass der Stimmenanteil geringer ausfallen dürfte als bislang errechnet. Demnach habe auch der Kreiswahlausschuss Weimar das FDP-Ergebnis um vier Stimmen nach unten korrigiert.

Gleichzeitig gibt es Berichte, wonach in einzelnen Wahlkreisen zu wenige Stimmen für die Liberalen gezählt wurden. FDP-Landesgeschäftsführer Tim Wagner verwies am Donnerstag darauf, dass in anderen Kommunen Meldefehler auch zugunsten der FDP korrigiert worden seien. Parteichef Christian Lindner schrieb auf Twitter: "Im Saale-Holzland-Kreis gab es zugleich zehn mehr." Eine Beigeordneter des Landratsamtes hatte das MDR Thüringen berichtet.

Es ist normal, dass einzelne Stimmen nach Wahlen korrigiert werden, bevor das endgültige amtliche Endergebnis feststeht. Für die FDP in Thüringen sind sie in diesem Fall aber besonders entscheidend. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Landtagswahl vom Sonntag hatte die FDP landesweit die Fünf-Prozent-Hürde nur um fünf Stimmen überschritten.

Stimmen werden nicht automatisch doppelt ausgezählt

Nach der Wahl kontrollieren zunächst die Kreiswahlleiter alle Wahlergebnisse. Bis Montag werden die Prüfergebnisse den Wahlkreisausschüssen vorgelegt, die dann das endgültige Ergebnis für den jeweiligen Wahlkreis ermitteln. Abschließend befasst sich damit am Donnerstag der Landeswahlausschuss und stellt erst danach das endgültige amtliche Endergebnis fest.

Besondere Regelungen für so knappe Ergebnisse sieht die Landeswahlordnung nicht vor, doppelt ausgezählt werden die Stimmen nicht zwangsläufig. Sollten sich bei der Prüfung jedoch "begründete Anlässe" ergeben und erscheint dem Kreiswahlleiter etwas nicht plausibel, zum Beispiel eine Summe in den Statistiktabellen, dann kann er eine Nachzählung für den betroffenen Wahlbezirk anordnen.

Zudem kann eine Wahl angefochten werden. Im Rahmen der Wahlprüfung würde ein Gericht dann entscheiden, ob nachgezählt wird oder nicht.