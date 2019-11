Es war ein knappes Ergebnis, doch nach dem zweiten Wahlgang stand fest: Die neue Fraktionschefin der Linkspartei heißt Amira Mohamed Ali. Sie wird künftig gemeinsam mit Dietmar Bartsch die Linksfraktion im Bundestag anführen und tritt damit die Nachfolge von Sahra Wagenknecht an.

Die Wahl ist insofern erstaunlich, als Mohamed Ali erst seit 2017 im Bundestag sitzt. Zuvor hatte sie keine herausgehobenen politischen Ämter inne. Selbst innerhalb der Partei ist die Abgeordnete bisher weitgehend unbekannt. Und auch ihren Unterstützern fiel auf die Frage, was sie denn zur Fraktionsvorsitzenden qualifiziere, außer ihrem freundlichen, souveränen Auftreten bisher wenig ein.

Ihren Wahlsieg verdankt Mohamed Ali denn vor allem auch den Machtstrukturen innerhalb der Fraktion. Seit Langem lag die bisherige Fraktionsführung aus Dietmar Bartsch und Wagenknecht im Dauerclinch mit den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger. Hauptkonflikt ist die Ausrichtung der Partei.

Während Kipping und Riexinger die Linke als weltoffene, proeuropäische Partei profilieren wollen, die es in Sachen Klimaschutz mit den Grünen aufnehmen kann, kritisierten Wagenknecht, aber auch Teile des Reformerlagers um Bartsch immer wieder, dass die Linke ihre traditionelle Klientel der sozial Schwachen vernachlässige.

Entscheidung gegen Lay

Die langjährige Abgeordnete Caren Lay, Mohammed Alis Konkurrentin um das Amt der Fraktionsvorsitzenden, stand in diesem Streit auf der Seite Kippings. Sie gilt als enge Vertraute der Parteichefin. Das aber hat sie nicht nur für das Lager um Wagenknecht, sondern auch für die Reformer um Bartsch unwählbar gemacht. Deren Entscheidung für Mohamed Ali war vor allem eine gegen Lay.

Das große Maß an politischer und parlamentarischer Erfahrung von Lay war der Mehrheit der Fraktionsmitglieder offenkundig weniger wichtig. Das sogenannte Hufeisen – das Bündnis aus Reformern und Wagenknecht-Anhängern – das schon in der Vergangenheit die Posten in der Fraktion unter sich aufteilte, hat mit der Wahl von Mohamed Ali erneut seine Macht bewiesen.

Dennoch könnte diese Wahl die Situation in der Linken befrieden helfen. Denn auch wenn Mohamed Ali zum Wagenknecht-Flügel der Fraktion gezählt wird, hat sie sich doch in den Machtkämpfen der Vergangenheit nicht besonders stark positioniert. Sie gilt also als relativ wenig vorbelastet. Das könnte ihr helfen, das Kipping-Lager zu integrieren. Die eigentliche Herausforderung für Mohamed Ali wird darin bestehen, sich von ihren Unterstützern zu emanzipieren und das Verbindende zwischen allen Lagern zu betonen.

Zugewandtes Wesen?

Ihre Unterstützer behaupten, Mohamed Ali habe ein zugewandtes Wesen. Sollte sich das in der Praxis bewahrheiten, hätte sie damit einen Vorteil im Vergleich zu ihrer prominenten Vorgängerin Wagenknecht. Das Pflegen zwischenmenschlicher Kontakte und das Vermitteln zwischen verfeindeten Gruppen gehörte nicht gerade zu deren Stärken.

Für einen Neuanfang spricht auch, dass der langjährige Fraktionsvorsitzende Bartsch aus dieser Wahl geschwächt hervorgeht. Obwohl er keinen Gegenkandidaten hatte, erhielt er nur knapp 64 Prozent der Stimmen. Auch ihm wurde verdeutlicht, dass die bisherige Konfrontation zwischen Fraktions- und Parteiführung nicht länger gewünscht ist. Er wird deshalb ebenfalls auf seine Kritiker zugehen müssen.

Hinzu kommt, dass in Fraktion und Partei Konsens darüber herrscht, dass der Dauerstreit und der harsche interne Tonfall der Linken insgesamt schaden. Der Wille, die Zusammenarbeit auf eine neue Basis zu stellen, ist deswegen in allen Teilen der Fraktion vorhanden.

Pfleglicher miteinander umgehen

Die inhaltlichen Konflikte, die das Verhältnis zwischen Partei- und Fraktionsführung in den vergangenen Jahren belasteten, werden Fraktion und Partei aber weiter beschäftigen. Zumal Wagenknecht, an der sich der Streit in besonderer Weise entzündete, betonte, sie werde sich auch als einfache Abgeordnete zu Wort melden. Ohne Amt wird sie sich künftig noch freier und ohne Rücksicht auf andere äußern können. Zugleich gilt: Wagenknecht spricht ab jetzt nur für sich. Und es ist ein Unterschied, ob eine Abgeordnete eine Einzelmeinung vorträgt, die sich von der Parteilinie unterscheidet, oder ob sie das als Fraktionsvorsitzende tut.

Auch wenn die alten Machtkonstellationen mit der Wahl von Amira Mohamed Ali an diesem Tag noch mal bestätigt wurden: Der Ausgang der Wahl bietet die Chance, dass man in der Linken künftig zumindest pfleglicher miteinander umgeht.