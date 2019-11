Um das spaltende Potenzial der Klimafrage zu erahnen, musste ich gar nicht darauf warten, dass Alexander Gauland sie explizit zum Topthema der AfD erklärte. Was für ein dankbares Thema sie für einen Rechtspopulisten ist, dämmert mir, seit die Klimakrise begonnen hat, sich durch meine Familie zu fräsen.



Meine Mutter und ich sind dieses Jahr beide schon zum Demonstrieren vors Brandenburger Tor gezogen, aber nicht zusammen. Es waren entgegengesetzte Anlässe: Meine Mutter war eigens zur ersten überregionalen Anti-Windkraftdemo viele Hunderte Kilometer nach Berlin angereist. Der Termin stand Monate im Voraus in ihrem Kalender. In meinem Kalender stand der 20. September. Ich demonstrierte beim Klimastreik.

Dass uns unsere unterschiedlichen Anliegen im Grunde zu politischen Gegnern machen, wissen wir unterschwellig schon länger. Dass wir es nicht aussprechen, liegt eher an mir. Sie erzählt gern und viel von ihren Aktivitäten, auch als wir nach der Anti-Windkraftdemo wie immer freundschaftlich zusammen essen gehen. Ich versuche meistens, das Thema zu wechseln. Damit fühle ich mich aber umso schlechter, je stärker ein verschärftes Bewusstsein für die Klimakrise meinen eigenen Lebensstil beeinflusst.



Weite Hügel, dunkle Wälder

Das Spaltungspotenzial, das Klimapolitik zu einem so dankbaren Thema für Rechtspopulisten macht, erfahre ich seitdem ständig: Jung gegen Alt, Stadt gegen Land, und obendrauf reichlich Veränderungsdruck, Verlustängste und Verteilungsfragen. Aber machen wir es konkret.



Meine Mutter ist mit vielen Geschwistern in einem kleinen Dorf in einem westdeutschen Mittelgebirge aufgewachsen und zum Studieren nach Süddeutschland gezogen. Ihre Heimat ist ein bisschen auch meine. Als Kind habe ich in den Ferien auf dem Hof mit den Cousins gespielt. Bis zum Tod meiner Oma verbrachten wir jedes Weihnachten mit der Großfamilie, sangen begleitet von Klavier, Geige und Querflöte Weihnachtslieder, im Sommer manchmal Volkslieder wie Hohe Tannen weisen die Sterne. Noch heute fahren wir meistens um die Feiertage herum dorthin, machen lange Spaziergänge, über die weiten Hügel, durch dunkle Fichtenwälder.

Als die Nachricht aufkam, dass mehrere Windräder rund um das Dorf aufgestellt werden sollen, formierte sich wie überall in Deutschland schnell Widerstand. Die Frau meines jüngsten Onkels Peter*, der im Dorf lebt, ist inzwischen Sprecherin der lokalen "Gegenwind"- Initiative. Aber auch Weggezogene wie meine Mutter und andere ihrer Geschwister rühren bei den Protesten kräftig mit. Meine Mutter reist zu Versammlungen in der Schützenhalle an und wird in der Lokalpresse zitiert. Mein ebenfalls weggezogener Onkel Karl verfasst Beiträge zu den umstrittenen Folgen von Infraschall auf der Webseite.