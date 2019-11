Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat auf dem Bundesparteitag der Grünen "Mut und Verantwortungsbereitschaft" von seiner Partei gefordert. "Es wächst uns eine neue Rolle zu", sagte Kretschmann. Die Grünen hätten "nicht mehr nur die Rolle, mitzugestalten, sondern auch mitzuführen".



"Jetzt wählen uns eben nicht mehr nur eingefleischte Ökos, sondern ganz viele Menschen suchen Orientierung bei uns und erwarten von uns realistische Antworten", sagte der Ministerpräsident, der bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg erneut als Spitzenkandidat für die Grünen antritt.



Klimawandel und Rechtspopulismus als "Mega-Aufgaben" der Grünen

Der bislang einzigen Grünen-Landesregierungschef in Deutschland hob zwei "Mega-Aufgaben" hervor, die auf die Partei zukämen: Der Kampf gegen den globalen Klimawandel sowie gegen rechtspopulistische und rechtsradikale Kräfte in Deutschland.



Kretschmann schloss sich der Haltung des Grünen-Spitzenduos Annalena Baerbock und Robert Habeck an, wonach die Grünen eine "Bündnispartei" werden müsse, um "Führungsaufgaben" mit übernehmen zu können: "Wenn wir uns gemeinsam um die richtige Idee versammeln, etwas hinbekommen, Bündnisse schließen, die Welt verändern und gestalten, dann schafft das auch ein Gefühl von Gemeinschaft, von Zuhausesein, von Beheimatung." Nur mit Empörung komme man nicht gegen Rechtspopulisten an.



Die Klimapolitik der schwarz-roten Koalition im Bund kritisierte der Landeschef als unzureichend. So sei etwa der Einstieg in den CO2-Preis auf Sprit, Heizöl und Erdgas zu niedrig. "Man nimmt Leute nicht mit, indem man sich ganz hinten anstellt, wo die Ängstlichen und Verzagten stehen", sagte Kretschmann.

Wiederwahl von Baerbock und Habeck gilt als sicher

Beim Parteitag der Grünen in Bielefeld wird am Samstag ein neuer Bundesvorstand gewählt. Die Wiederwahl der Doppelparteiführung aus Baerbock und Habeck gilt als sicher. Gegenkandidaten konnten sich theoretisch bis zum Beginn des Wahlprozesses am frühen Nachmittag melden – hätten aber kaum eine Chance. Mit einer historisch hohen Zustimmung von mehr als 80 Prozent ist das Führungsduo in der Partei weitgehend unangefochten.

Baerbock und Habeck wollen die Grünen in der "Breite der Gesellschaft" verankern und zur "Bündnispartei" machen – und nach der nächsten Wahl im Bund mitregieren. Bereits am Freitagabend hatte Habeck klargemacht, worum es jetzt gehen solle: Die Grünen hätten in den vergangenen Jahren viel Hoffnung geweckt und Vorschussvertrauen bekommen.



Neu in den fünfköpfigen Bundesvorstand will die ehemalige Sprecherin der Grünen Jugend, Ricarda Lang. Die Ex-Vorsitzende des Jugendverbandes setzt sich unter anderem für einen deutlich höheren CO2-Preis ein. Sie fordert einen Einstiegspreis von 60 Euro pro Tonne.



Die Kanzlerkandidatinnen- oder -kandidatenfrage soll auf dem Parteitag noch nicht geklärt werden. Angesichts der Umfragewerte müssen die Grünen sich seit Monaten fragen lassen, ob sie einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin aufstellen, und wer es sein soll. Dazu heißt die Standardantwort: Das werde geklärt, wenn es anstehe – jetzt nicht.