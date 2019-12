Der AfD-Parteitag in Braunschweig hat Alexander Gauland zum ersten Ehrenvorsitzenden gewählt. Der 78-Jährige erhielt am Sonntag 90,9 Prozent der Stimmen. Gauland hatte am Vortag sein Amt als AfD-Bundessprecher nach zwei Jahren an Tino Chrupalla und Jörg Meuthen als Co-Vorsitzenden abgegeben.



Gauland will sich künftig auf die Bundestagsfraktion konzentrieren, die er gemeinsam mit Alice Weidel führt. In seiner Dankesrede sagte er dennoch: "Ich bin immer noch dabei."



Mit Blick auf die Regierungskoalition und die anderen Oppositionsparteien fügte er hinzu, die AfD sei die einzige Partei, die Deutschland in der aktuellen Situation "noch retten kann". Er fügte hinzu: "So lange ich die Kraft habe und so lange das gewünscht wird, werde ich für diese Partei weiterarbeiten." Gauland forderte die AfD auf, ihren Kurs als "Partei des Volkes und der kleinen Leute" fortzusetzen. "Wenn Grüne, Rote und Dunkelrote zusammengehen, wird der Tag kommen, an dem die geschwächte CDU nur noch eine Option hat: uns", sagte er. "Das heißt, dass wir unseren Weg weitergehen, ohne Anpassung oder gar Anpasserei."



Gauland werde sich als erster Ehrenvorsitzender in jedem Fall einschalten, sollte die AfD "irgendwann in die falsche Richtung gehen", sagte er. Bei der aktuellen Führung sei dies allerdings nicht zu erwarten. In der neuen Position hat er Rederecht im Bundesvorstand, aber kein Stimmrecht.