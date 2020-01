Das vergangene Jahr stand im Zeichen der Klimakrise – weshalb die Grünen es für das neue Jahrzehnt als ihre zentrale Aufgabe begreifen, eine klimaneutrale Wirtschaft zu schaffen. Wie aber verträgt sich der Wunsch nach Wachstum mit dem Ziel der Nachhaltigkeit? Und wie erklärt man dem Kohlebergbauer aus der Niederlausitz, dass er wegen des ökologisch motivierten Kohleausstiegs seinen Job verliert? Im Interview mit ZEIT ONLINE gibt Grünenchefin Annalena Baerbock Antworten.

ZEIT ONLINE: Frau Baerbock, 2020 hat gerade begonnen. Was sind Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr?



Annalena Baerbock: Die privaten oder die politischen?

ZEIT ONLINE: Das dürfen Sie sich aussuchen.

Baerbock: Also privat habe ich mir vorgenommen, endlich wieder mehr Sport zu machen. Und politisch: 2020 beginnt das entscheidende Jahrzehnt, in dem sich die Wirtschaft neu erfinden und den Pfad zu einer klimaneutralen Produktionsweise einschlagen muss. Diesen Weg wollen wir maßgeblich mitbereiten.

ZEIT ONLINE: In Zeiten der Klimakrise steht bei vielen sicher auch auf der Liste der guten Vorsätze: Statt auf Mallorca machen wir dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub. Oder schaffen das Auto ab. Solche Vorsätze haben Sie nicht?

Baerbock: Mit guten Vorsätzen bin ich immer sehr sparsam, da ist die Gefahr zu groß, dass sie nicht eingelöst werden (lacht). Was den Versuch angeht, möglichst nachhaltig zu leben, ist auch bei mir und meiner Familie noch Luft nach oben: Manches gelingt mehr – etwa viel Zugfahren –, manches weniger. Ich koche zum Beispiel viel auf Vorrat, weil ich unter der Woche so selten da bin. Und dann stehen die Nudeln doch mal wieder zu lange im Kühlschrank und landen im Müll.

ZEIT ONLINE: Aber mal ehrlich: Hilft es wirklich weiter, wenn eine Familie auf Flüge verzichtet, Plastik spart oder vegetarisch lebt, wenn es darum geht, beim globalen CO2-Ausstoß das Ruder herumzureißen?

Baerbock: Ich habe großen Respekt vor allen, die wirklich nachhaltig leben. Aber das Handeln des Einzelnen allein wird nicht reichen in einem System, das die planetaren Grenzen nicht anerkennt. Wir müssen das System ändern. Die Anreize sind oft falsch. Nehmen Sie die Bauern: Kein Bauer steht morgens auf und sagt: "Heute möchte ich Kühe quälen." Aber das Produktionssystem und die Landwirtschaftspolitik der EU zwingen Landwirte dazu, immer intensiver zu wirtschaften, weil sie sonst auf dem Billigmarkt nicht mithalten können. Industrielle Landwirtschaft wird belohnt. Das müssen wir umstellen.

Ich mache mir Sorgen, dass wir nicht mal bei den erneuerbaren Technologien eine Vorreiterrolle in Anspruch nehmen können.

ZEIT ONLINE: Aber selbst wenn Deutschland den Systemwechsel schaffen würde: Deutschland hat gerade mal einen Anteil von zwei Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß, was wäre damit im Vergleich zu den viel größeren Klimasündern wie China gewonnen?

Baerbock: Na ja, bei Vergleichen muss man immer genau hinschauen: Natürlich haben wir als verhältnismäßig kleines Land mit gut 82 Millionen Einwohnern in absoluten Zahlen einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß als riesige Länder wie Indien oder China. Wenn man aber die Pro-Kopf-Emission zugrunde legt, sind wir im weltweiten Ranking der sechstgrößte Verschmutzer. Abgesehen davon: Klimaschutz wird die dominierende Rahmenbedingung für unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand sein. Und ich mache mir Sorgen, dass wir nicht mal bei den erneuerbaren Technologien eine Vorreiterrolle in Anspruch nehmen können. In Costa Rica basieren 98 Prozent der Stromversorgung auf erneuerbaren Energien. Bei uns liegt der Anteil der Erneuerbaren im Strom bei 38 Prozent und im gesamten Energiebereich bei gerade einmal 15 Prozent. Nein, wir haben keinen Grund, auf andere zu zeigen, wir müssen erst mal bei uns selbst anfangen.

ZEIT ONLINE: Stichwort Technologieführerschaft: Die Solar- und Windenergie wurden ja hoch subventioniert, beide Sparten sind heutzutage aber eher Sorgenkinder als große Wachstumsträger, oder?

Baerbock: Ja, das ist ein trauriges Kapitel. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde eingeführt, um die erneuerbaren Energien wettbewerbsfähig zu machen. Als sie günstiger wurden, haben diverse EEG-Novellen für Verunsicherung gesorgt. Ganze Technologien wurden aus dem Land getrieben. Ich habe das in Brandenburg erlebt: Dort wurden Hunderte neue Arbeitsplätze im Solarbereich geschaffen. Dann aber wurden über Nacht die Rahmenbedingungen so verändert, dass sich große solare Freiflächenanlagen, die vor allem in Ostdeutschland auf ausgedienten Militärflughäfen geplant waren, nicht mehr rechneten. Große Hersteller wanderten ab. Solarparks und Arbeitsplätze sind jetzt in Südspanien, Marokko oder halt China. Das darf uns mit der Windenergie nicht noch mal passieren.