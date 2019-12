Spitzel leben mitunter gefährlich: 200 Euro hatte der Hildesheimer Islamistenprediger Abu Walaa im August 2016 ausgelobt – für jeden Messerstich in den Leib von "Murat", wie sich der V-Mann des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts (LKA) nannte. Der Informant, behördenintern VP01 genannt, wurde daraufhin "aus Schutzzwecken" abgezogen. Er lebt seither im Zeugenschutz.



"Murat" spielt eine Schlüsselrolle in der Vor- und Nachgeschichte des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren. Er kannte den Attentäter Anis Amri. Er warnte das nordrhein-westfälische LKA vor dem Tunesier: Amri wolle einen Anschlag begehen, habe damit geprahlt, Waffen beschaffen zu können. Und "Murat" erzählte auch Anschlagspläne anderer Islamisten weiter, die angeblich Polizeistationen angreifen wollten. Seinen Betreuern im LKA galt er als zuverlässig, er berichtete etliche Jahre aus der Szene, die er in ihrem Auftrag infiltriert hatte.



Holger Stark Mitglied der Chefredaktion & Leiter Investigatives und Daten, DIE ZEIT und ZEIT ONLINE

Doch pünktlich rund um den dritten Jahrestag am 19. Dezember von Anis Amris Todesfahrt über den Breitscheidplatz, bei der er zwölf Menschen umbrachte, ist ein heftiger Streit zwischen dem Bundeskriminalamt und dem LKA NRW entbrannt. In Wahrheit schwelt der Konflikt schon länger und belastete nicht nur das Arbeitsklima, sondern womöglich auch die Effizienz der deutschen Terrorabwehr in den entscheidenden Monaten vor dem Attentat. Doch seit Kurzem ist der Zoff öffentlich. Beamte der beiden Polizeibehörden widersprechen einander auf offener Bühne, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Bundestags ebenso wie vor dem entsprechenden Gremium des Düsseldorfer Landtags.



Im Kern geht es um einen gravierenden Vorwurf der LKA NRW an das BKA: Das Bundeskriminalamt habe versucht, der VP01 alias Murat "aus dem Spiel" zu nehmen. So behauptet es ein Düsseldorfer Ermittler. Das sei "abgestimmt", denn der V-Mann mache zu viel Arbeit, entsprechende Anweisungen kämen von "oben" – so habe ein BKA-Mann es ihm unter vier Augen erzählt, behauptete der Düsseldorfer Kriminalhauptkommissar M. vor Kurzem im Bundestagsuntersuchungsausschuss zum hellen Erstaunen aller Anwesenden. Das BKA dementiert seither heftig: Solche Anweisungen habe es nie gegeben. Es steht Wort gegen Wort, Behauptung gegen Behauptung. Dass sich zwei Beamte des deutschen Staates öffentlich so unversöhnlich gegenüberstehen, geschieht nicht besonders häufig.



Eine fatale Kette von Fehlern

Es ist der Arbeit des Untersuchungsausschusses im Bundestag zu verdanken, dass die fundamentalen Widersprüche offenbar wurden. Seit vielen Monaten quälen sich die Abgeordneten durch Zehntausende von Aktenseiten, vernehmen Zeugen, stoßen auf Widersprüche. Je länger sie bohren, desto klarer wird, dass es nicht einen großen, sondern viele kleine Fehler gibt, die sich zu einer fatalen Kette summierten und dazu führten, dass der Tunesier Amri nicht rechtzeitig gestoppt werden konnte.

Yassin Musharbash Redakteur im Ressort Investigativ und Daten, DIE ZEIT und ZEIT ONLINE

Auch drei Jahre danach gibt es noch immer offene Fragen. Zum Beispiel die der Videos. Aufgetaucht sind vor einiger Zeit mehrere Kurzvideos, die Amri offenbar gut zwei Wochen vor dem Anschlag mit seinem Handy aufgenommen hat: eines zeigt den späteren Tatort am Breitscheidplatz, mehrere andere zeigen Amri auf einem Bett mit einer Schusswaffe, in einem Fall läuft ein IS-Video im Hintergrund. Einige der Aufnahmen wurden den Deutschen von amerikanischen Behörden übermittelt, nach Aussagen der deutschen Behörden nach dem Anschlag. Aber woher genau stammen die Videos? Und wer wusste wann darüber Bescheid?

Amri, auch das hat die Arbeit des Untersuchungsausschusses ans Licht gebracht, war regelrecht umstellt von V-Leuten, nicht nur von VP01 alias Murat. Ein V-Mann des Bundesamtes des Verfassungsschutzes (BfV) wurde einige Monate vor dem Anschlag explizit zu Amri befragt und beobachtete ihn in der Fussilet-Moschee beim Vorbeten. Mindestens acht V-Leute hatten mit dem späteren Attentäter zu tun, manche sporadisch, andere enger. Widerlegt ist durch die Arbeit des Ausschusses auch die Behauptung des damaligen BfV-Präsidenten Hans-Georg Maaßen, Amri sei ein "reiner Polizeifall" gewesen. Mitnichten, er war auch ein Fall der Geheimdienste, die ebenso versagt haben wie die Polizei.

Die wohl größte Kluft zwischen den ersten Erklärungen nach dem Anschlag und der heutigen Sichtweise betrifft jedoch jenen Streit, der derzeit die Arbeit des Ausschusses dominiert und eine monatelange Fehde beschreibt, die 2016 hinter den Kulissen zwischen Bundeskriminalamt und dem LKA Nordrhein-Westfalen tobte.

Über allem stand die Frage: Wie gefährlich ist dieser Anis Amri? Die ZEIT hatte schon im April 2017 berichtet, dass die Beamten in NRW dem Tunesier einen Anschlag zutrauten, während das BKA ein Attentat Amris für unwahrscheinlich hielt. Im Lichte der nun aufgetauchten Aussagen und Dokumente lässt sich dieser Konflikt genauer nachzeichnen und aufzeigen, wie viel er mit der VP01 zu tun hatte.



Das BKA ging von einem Wichtigtuer aus

Ein erster Showdown ereignet sich am 4. Februar 2016. In einem sogenannten Infoboard tauschten sich die Sicherheitsbehörden über die Zuverlässigkeit der VP01 aus. "Murat" hatte zuvor berichtet, dass ihm gleich drei Personen mitgeteilt hätten, sich mit Anschlagsplänen zu tragen: Einer habe Polizeistationen angreifen wollen; ein Zweiter habe denselben Plan gehegt und überlege, sich einer entsprechenden Gruppe anzuschließen; der Dritte schließlich war Anis Amri, der Kalaschnikow-Gewehre beschaffen und Anschläge im Bundesgebiet begehen wolle. Die nordrhein-westfälischen Beamten notierten nach dem Treffen, sie hätten auf die Zuverlässigkeit ihrer Quelle ausdrücklich hingewiesen. Das BKA aber, so geht aus dem Dokument hervor, war offenbar mehr als nur skeptisch: "BKA schließt kategorisch aus, dass ein und derselben Person von drei unterschiedlichen Mitteilern Anschlagspläne offenbart werden." Mit anderen Worten: Das BKA hielt VP01 für einen Wichtigtuer – oder für jemanden, der nur Aufschneidereien Dritter weitertrug.



Der Frust des LKA NRW ist in dem Papier mit jeder Zeile spürbar: "Auch nach intensiver Prüfung sind keine plausiblen Gründe erkennbar, die die Quelle veranlassen könnten, die Unwahrheit zu sagen", notierte ein Ermittler. Aber die LKA-Ermittler drangen nicht durch, Amris Gefährlichkeit wurde vom BKA auf einer Skala von 1 bis 8 nur mit dem Wert 7 bewertet. Eine 1 ist die höchste Gefahrenstufe, die 8 die niedrigste. Ein Anschlag galt demnach als "eher unwahrscheinlich".



Nicht einmal zwei Wochen später werteten die LKA-Beamten Ausschnitte der Ermittler aus, wie Amri sich per Telegram mit tunesischen Islamisten austauschte, die sich offenbar in Libyen befanden. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Amri spricht von "Dugma", dem arabischen Wort für Knopf oder Auslöser, das in der Szene als Synonym für eine Bombe verwendet wird. Das BKA stuft Amri daraufhin auf 5 von 8 hoch. Aber das ist immer noch weit von einem ernsthaften Alarm entfernt.