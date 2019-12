Nach dem Anschlag von Halle sollen zusätzliche Maßnahmen zum Schutz von Synagogen und jüdischen Gemeindehäusern zu 100 Prozent vom Staat übernommen werden. Darauf habe sich die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verständigt, sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein.

"Absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber wenn es überhaupt ein positives Signal nach Halle gibt, dann doch, dass die Politik verstanden hat, dass man etwas tun muss", betonte Klein beim zehnjährigen Jubiläum des orthodoxen Rabbinerseminars zu Berlin.



In Deutschland müsse darauf geachtet werden, dass jüdisches Leben selbstverständlicher werde. "Jede Polizeidienststelle muss wissen, wann Jom Kippur ist", sagte Klein. Halle habe gezeigt, dass ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für jüdisches Leben geschaffen werden müsse.

Am 9. Oktober hatte in Halle ein Mann versucht, in die Synagoge einzudringen, und zwei Menschen in der Nähe des Gotteshauses erschossen. Bei den Behörden gab der Mann an, aus rechtsextremen Motiven gehandelt zu haben.