Von Januar bis Oktober 2019 sind 20.996 Menschen aus Deutschland abgeschoben worden. Das waren etwa tausend Abschiebungen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf Angaben der Bundespolizei.

Angesichts des Rückgangs forderte Dieter Romann, der Präsident der Bundespolizei, die Bundesländer auf, mehr Abschiebehaftplätze zur Verfügung zu stellen. "Gemessen an den rund 248.000 ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen sind die 577 Abschiebehaftplätze, die es in den Ländern gibt, viel zu wenig", sagte er. Ein Grund für die "Stagnation der Rückführungszahlen" sei ein "erhebliches Maß" an stornierten Abschiebungen durch die Bundesländer, so die Bundespolizei. Geplante Abschiebeflüge müssten zu häufig abgesagt werden, weil die Menschen am vereinbarten Termin nicht aufzufinden seien. Die Bundespolizei begleitet die Flüge, für Haftplätze sind hingegen die Länder zuständig.

Ein großer Teil der Ausreisepflichtigen kann allerdings gar nicht abgeschoben werden - auch wenn es mehr Haftplätze gäbe. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zufolge gab es Ende Juni 246.700 Ausreisepflichtige in Deutschland, darunter 145.000 Menschen, deren Asylantrag abgelehnt worden war. 119.000 von ihnen sind jedoch im Besitz einer Duldung, was bedeutet, dass die Behörden bei ihnen Gründe sehen, die gegen eine kurzfristige Abschiebung sprechen. Für Syrien beispielsweise gilt bis Mitte 2020 ein Abschiebestopp. Abschiebungen nach Afghanistan sind aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Land umstritten.



Manche Migranten verlassen Deutschland auch freiwillig: Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass im laufenden Jahr mehr als 21.000 Menschen Bundes- oder Länderprogramme zur freiwilligen Rückkehr nutzten.

Weniger unerlaubte Einreisen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte im Herbst erneut angekündigt, den Druck auf die zuständigen Bundesländer zu erhöhen, um mehr ausreisepflichtige Ausländer abschieben zu lassen. Es sei "eine Schwachstelle in der Bundesrepublik Deutschland", dass zu viele abgewiesene Asylbewerber im Land blieben, obwohl sie eigentlich ausreisen müssten, sagte er im Bundestag.



Ebenfalls von Januar bis Oktober stellte die Bundespolizei 32.945 unerlaubte Einreisen nach Deutschland fest. Im November verzeichnete die Bundespolizei dem Bericht nach rund 3.700 weitere unerlaubte Einreisen.Grundsätzlich liegt eine unerlaubte Einreise immer dann vor, wenn der Betreffende weder eine Staatsbürgerschaft hat, die ihn zur Einreise berechtigt, noch ein gültiges Visum. Dies trifft allerdings auch auf fast alle Menschen zu, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Wenn sie nach ihrer Einreise einen Asylantrag stellen, erhalten sie jedoch eine Aufenthaltsgestattung. Trotz zunächst illegalen Grenzübertritts dürfen sie sich anschließend also legal bis zum Abschluss ihres Verfahrens in Deutschland aufhalten.



Die meisten unerlaubt Eingereisten kamen in den ersten drei Quartalen laut Bundespolizei über deutsche Flughäfen (9183 Menschen), die deutsch-österreichische Grenze (8344) und die deutsch-tschechische Grenze (3560) ins Land. Die meisten unerlaubt Eingereisten kamen aus Afghanistan (2399 Menschen), Nigeria (2133), der Türkei (1721), Syrien (1691), Albanien (1682) und dem Irak (1651). Insgesamt war die Zahl der unerlaubten Einreisen von Januar bis November 2019 leicht rückläufig. Es wurden 36.654 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es 38.580 gewesen.