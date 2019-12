Der Generalbundesanwalt übernimmt die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin. Die Bundesanwaltschaft verfolgt den Anfangsverdacht, dass staatliche Stellen in Russland oder der autonomen Republik Tschetschenien dahinterstecken, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. "Wir haben das Verfahren übernommen", teilte die Behörde in Karlsruhe mit.



Nach der Tat vom August war ein 49-jähriger Verdächtiger festgenommen worden – es wird seit längerem spekuliert, dass er im Auftrag von russischen staatlichen Stellen gehandelt haben könnte. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel hat Deutschland zwei russische Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen. Die russische Regierung in Moskau wies jede Verwicklung in das Verbrechen zurück.

Das 40-jährige Opfer war im Kleinen Tiergarten in Berlin von einem Fahrrad aus erschossen worden. Der Verdächtige wurde festgenommen, die Tatwaffe und das mutmaßliche Fluchtfahrrad von der Polizei beschlagnahmt. Das Opfer soll im sogenannten zweiten Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft haben.