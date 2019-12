Die SPD will Hartz IV und damit die Agenda 2010 des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder in zentralen Punkten abändern. Dazu beschloss der SPD-Parteitag in Berlin einmütig das Konzept für einen "neuen Sozialstaat". Insbesondere wollen die Sozialdemokraten das umstrittene Sanktionssytem für Hartz-IV-Beziehende ändern. Die rund 600 Delegierten feierten den Beschluss mit langem Applaus.

Das Konzept ersetzt Hartz IV durch ein Bürgergeld mit weniger Sanktionsmöglichkeiten. In einem ersten Schritt soll ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem November umgesetzt werden. Demnach dürfen die Jobcenter die monatlichen Leistungen um höchstens 30 Prozent kürzen. Die SPD will das "sozioökonomische und soziokulturelle Existenzminium" wahren, strengere Sanktionen für unter 25-Jährige abschaffen und Wohnkosten nicht mehr kürzen.

"Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Mit ihrem Konzept wolle sich die Partei ein Stück weit von der Vergangenheit verabschieden. "Wir wollen Lebensleistung anerkennen", sagte Dreyer. "Wir wollen nicht, dass Menschen zu Bittstellern werden."

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte Gespräche mit der Union an. "Wir werden mit dem Koalitionspartner über diese Positionen reden. Ich will mal wissen, was die Union für eigene Vorstellungen hat", sagte Heil. Nach dem Karlsruher Urteil verstoßen monatelange Minderungen um 60 Prozent der Hartz-IV-Leistungen gegen das Grundgesetz. "Das ist eine Gelegenheit, in dieser Koalition das gesamte System bürgerfreundlicher zu machen und zu reformieren", sagte Heil.

Familien sollen für jedes Kind mindestens 250 Euro erhalten

Mit der Forderung nach dem sogenannten Arbeitslosengeld Q greift die SPD eine Idee aus dem Jahr 2017 wieder auf. Der damalige Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte damit Wahlkampf gemacht: Bei einer Weiterbildungsmaßnahme kann das Arbeitslosengeld verlängert werden – bis zu 36 Monate fordert die SPD nun. Bislang besteht ein Anspruch auf höchstens 24 Monate Arbeitslosengeld ab einem Alter von 58 Jahren.

Neben dem Bürgergeld will die SPD zudem eine Kindergrundsicherung einführen. Für jedes Kind in Deutschland soll der Staat künftig Kindergeld von mindestens 250 Euro bezahlen. Die Partei will damit die vielen verschiedenen Familienleistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag, Hartz IV für Kinder und Teilhabeleistungen bündeln. Alle Familien sollen 250 Euro pro Kind und Monat erhalten.

Wer wenig verdient, erhält bis zu 400 Euro für Kinder bis 6 Jahren, 458 Euro für 6- bis 13-Jährige und 478 Euro für Jugendliche ab 14. Vom neuen Kindergeld sollen monatlich 30 Euro auf ein Teilhabekonto in Form einer Kinderkarte fließen. Dieser Betrag steht für gebührenpflichtige Angebote wie Sportvereine, Schwimmbäder oder Musikschulen zu Verfügung. Außerdem fordert die Partei in ihrem Sozialstaatskonzept, den Mindestlohn auf zwölf Euro anzuheben. Der Beschluss sieht Steuervorteile bei Tarifverträgen und eine Bürgerversicherung in der Pflege vor.