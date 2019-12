Die Frage "Was macht man mit Ex-Neonazis?" ist besonders im Osten keine kleine. Wer die vielen hundert Geschichten von rechter Alltagsgewalt unter dem Hashtag #baseballschlaegerjahre gelesen hat, der weiß, welche Wunden gewaltsuchende Faschos über Jahrzehnte dort hinterlassen haben. Das macht den Streit um den CDU-Mann Robert Möritz und seine rechtsextreme Vergangenheit zu mehr als einer Koalitionsfrage. Hier geht es auch darum, welche Konsequenzen diese Jahre haben.

Christian Bangel ist politischer Autor bei ZEIT ONLINE. © Jakob Börner

Der 29-jährige Kreispolitiker Möritz hat vor acht Jahren als Ordner auf einer Neonazidemo gearbeitet. Er trägt bis heute ein Tattoo mit der Schwarzen Sonne, ein okkultistisches Symbol der SS, das aus drei übereinandergelegten Hakenkreuzen besteht. Und er ist erst vor wenigen Tagen, offenbar auf Druck von außen, aus dem Verein Uniter ausgetreten, der nach Angaben der Bundesregierung auf extremistische Bestrebungen hin überprüft wird. Recherchen der taz zufolge ist der Verein Teil eines rechten Netzwerkes, in dem sich Männer tummelten, die mutmaßlich an einem Tag X politische Gegner umbringen wollen.

Ja, Möritz hat sich dafür entschuldigt. Er sei damals noch nicht gefestigt gewesen. Das mit der Schwarzen Sonne habe er nicht gewusst, er trage es "aus Interesse an der keltischen Mythologie". Viel mehr kam nicht. Seinem Kreisverband reichte das, er nahm ihm seine Erklärung einstimmig ab und drohte den Grünen seinerseits mit einem Ende der Koalition, sollten sich die Grünen für ihre Kritik "Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?" nicht entschuldigen.

CDU-Landeschef Holger Stahlknecht ließ anfangs lediglich mitteilen, dem habe er nichts hinzuzufügen. Nun, nachdem bundesweit Aufregung entstand, soll der Fall doch noch ausführlicher aufgearbeitet werden. Der Landesvorstand will sich bei anderen Kreisverbänden ein Meinungsbild einholen und auch die Reaktion gegenüber den Grünen soll noch einmal besprochen werden.

Der Feind steht links

Und trotzdem ist das alles zum Gruseln. Die sachsen-anhaltische CDU wurde nur durch starken Druck von außen davon abgehalten, den Fall ganz nach Art der Neunzigerjahre einfach abzubügeln. Motto: Die Union ist immun gegen Rechtsextremismus, und der Gegner steht links. Und so steht, "eingehende Prüfung" hin oder her, wieder oder immer noch die Frage im Raum: Wer beschützt einen eigentlich noch davor, dass eines Tages Neonazis von früher Staatsämter bekleiden? So ganz abwegig ist das, siehe Österreich, nicht. Mancher deutsche Rechtsextreme ist schon heute Polizist oder Soldat. Und viele von ihnen machen einen bedeutenden Teil des Personals und der Wähler der AfD aus.

Natürlich hat jeder eine zweite Chance verdient. Schon aus strategischen Gründen muss es für Aussteiger einen Weg zurück in die Gesellschaft geben. Wenn frühere Neonazis in diesem Land nie wieder etwas werden können, dann stärkt man nur den Rechtsextremismus und sein Bunkerdenken. Aussteigen kann man aber so oder so. Man kann es machen wie der frühere Neonazi Ingo Hasselbach oder der Ex-NPD-Funktionär Andreas Molau, die sich heute gegen den Rechtsextremismus engagieren. Es reicht aber auch schon, sich glaubhaft zu distanzieren. Zu erklären, wie es dazu kam. Oder zumindest zu zeigen, dass man aktiv darüber nachdenkt.

Möritz hätte die Möglichkeit, der Öffentlichkeit zu erklären, wie und was er dachte, als er bei Leuten mitmachte, die von einer ethnisch reinen Gesellschaft und vom Führerstaat fantasieren und Linke beseitigen wollen. Man würde gern von ihm hören, wie man verhindern kann, dass Rechtsextreme in den ländlichen Gebieten des Ostens immer wieder neuen Zulauf bekommen. Das wäre hilfreich, glaubwürdig und auch politisch hochaktuell: Gerade hat der Verfassungsschutz die Anzahl der Rechtsextremisten in Deutschland nach oben korrigiert, auf 32.000, davon ein gutes Drittel gewaltorientiert.

Aber wer seine Neonazi-Vergangenheit eine Jugendsünde nennt, der verharmlost sie. Wer allen Ernstes behauptet, er habe nie gewusst, was eine Schwarze Sonne bedeutet, und das in einem Bundesland, das seit 1990 von Neonazi-Subkulturen geprägt ist, der will keine Klarheit in seine Vergangenheit bringen, sondern will sie vernebeln. Und wer sich heute zum Sprecher derer macht, die behaupten, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, der zeigt nur, dass er die CDU nach rechts schieben möchte, warum auch immer. Möritz‘ Verhalten sieht nicht aus wie Reue, sondern eher wie eine grinsend vorgetragene Entschuldigung, der man ansieht, dass sie nicht ernst gemeint ist.

Schleichende Radikalisierung

Kaum einer in der sachsen-anhaltische CDU schien die Brisanz des Themas richtig einzuordnen, und das in einer Region, in der seit 1990 insgesamt 16 Menschen von Rechtsextremen getötet wurden, zuletzt die Opfer des antisemitischen Anschlags auf eine Synagoge in Halle. Stattdessen eskalierte die Union sogar anfangs noch eine Konfrontation, an deren Ende vorzeitige Neuwahlen oder eine AfD-geduldete Minderheitsregierung stehen könnten. Das geht nur, wenn man die Gefahr durch die AfD komplett unterschätzt. Wenn man meint, sie übertrumpfen zu können, indem man sie rechts überholt.

Vielleicht ist der Fall Möritz nur das Symptom einer schleichenden, aber schwer aufzuhaltenden Radikalisierung dieses Landesverbands. Schon seit einiger Zeit senden Teile der Partei fortwährend Signale für eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. 2017 gründete die CDU, zusammen mit der AfD, eine Enquetekommission gegen, Achtung, den Linksextremismus in Sachsen-Anhalt. Deren erster Vorsitzender wurde der damalige AfD-Chef André Poggenburg, der bald danach eine Rechtsabspaltung der AfD gründete. Vergangenen Sommer schlugen die Fraktionsvizes vor, man müsse "das Soziale mit dem Nationalen" versöhnen. Kürzlich scheiterte die Führung um Stahlknecht daran, eine glasklare Abgrenzung zur AfD beschließen zu lassen.

"Nazis haben keinen Platz in der CDU"

In der Berliner Parteizentrale nehmen sie den Fall ernst – immerhin ging ein Rundschreiben an alle Landesverbände mit den für die Union sehr deutlichen Worten "Nazis haben keinen Platz in der CDU" raus. Andererseits wagen weder Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer noch die sonst sehr zackigen Jens Spahn und Friedrich Merz ein paar klare Worte zu diesem Schauspiel. Offensichtlich besteht eine reale Gefahr, dass im Landesverband Mehrheiten entstehen, die die Partei Richtung Schwarz-Blau schieben. Und macht das Ganze noch beunruhigender.

Es gibt momentan nur ein klares Szenario, wie eines Tages die AfD an die Macht gelangen könnte: Indem ihr eine prinzipienlos gewordene CDU dazu verhilft. Eine CDU, die nicht mehr sieht, was es bedeuten kann, wenn die AfD für die Polizei, die Schulen, die Staatsanwaltschaften, die Kulturbetriebe verantwortlich ist. Es könnte sein, das zeigt der Umgang mit Möritz, dass die CDU Sachsen-Anhalt diese Rolle einnehmen wird.

"Deutschland hat ein Problem mit Antisemitismus und Rechtsextremismus", sagte CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff nach dem Anschlag von Halle im Magdeburger Landtag. Das stimmt. Und deswegen sollte jeder Demokrat und jede Demokratin ab sofort ganz genau darauf schauen, was Haseloffs Landesverband in nächster Zeit tut. Gewählt wird spätestens im Sommer 2021. Stand jetzt muss man sagen: Wer die CDU in Sachsen-Anhalt wählt, der wählt ein Risiko für die Demokratie.