"Deutschland ist derzeit ein Totalausfall. Ich kann keine Europa-Politik erkennen, der Außenminister ist ein Ausfall, die Kanzlerin weiß das alles, aber unternimmt nichts." So hart hat Anfang November ausgerechent der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen (CDU), die Bundesregierung kritisiert.

Röttgen griff bezeichnenderweise Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht an, obwohl die CDU-Chefin mit einem unabgesprochenem Vorschlag zur Schaffung von Schutzzonen in Syrien in der Koalition Streit provoziert hatte. Die Regierung schien in der Außen- und Sicherheitspolitik weder einig noch handlungsfähig.

Seither widerspricht vor allem Außenminister Heiko Maas (SPD) dem Kritiker. In mehreren Reden hat er eine Leistungsbilanz vorgelegt und erklärt, Deutschland sei führend bei der Lösung weltweiter Konflikte. Damit kommt er auch einem Wunsch der SPD-Fraktion nach, die von ihm eine erkennbar sozialdemokratische Außenpolitik gefordert hatte.

Wie aber steht es tatsächlich um wichtige internationale Problemfelder – und wo wird die deutsche Außenpolitik im neuen Jahr gefragt sein? Eine Übersicht.



Europäische Union

Ein starkes, souveränes und soziales Europa ist das Ziel von Maas. An Deutschland, das in der zweiten Jahreshälfte die EU-Präsidentschaft übernimmt, richten sich hohe Erwartungen. In diese Zeit könnte der Abschluss des siebenjährigen EU-Haushaltes fallen und wichtige Entscheidungen, wie die Beziehungen zu den Briten nach dem Brexit aussehen werden. Auf Berlin könnte im neuen Jahr eine Schlüsselrolle zukommen, wenn es um Flüchtlinge und Migration geht. Ein wichtiges deutsches Ziel ist auch die Selbstbehauptung Europas in der Welt durch geschlossenes und strategisches Handeln. Allerdings bringt es die EU nicht einmal fertig, einstimmig und geschlossen das brutale Vorgehen Chinas gegen die Uiguren zu verurteilen. Peking versucht, unter anderem durch Investitionen in schwachen EU-Ländern Abhängigkeiten zu schaffen.

Noch kein durchschlagendes Mittel hat die EU gegen die Aushöhlung von Rechtsstaat und Meinungsfreiheit in Polen und Ungarn gefunden. Dass ausgerechnet Berlin hier 2020 entscheidende Anstöße gibt, ist nicht zu erwarten.

Verhältnis zu den USA

Das Ende jeder Berechenbarkeit der USA unter der Präsidentschaft von Donald Trump und ihr Ausfall als Weltordnungsmacht fordern die deutsche Politik auf vielen Feldern heraus. Wie kann die Exportnation Deutschland ihren Wohlstand sichern, wenn der US-Präsident mit Handelskriegen droht? Wie kann der Westen auf die Herausforderung autoritärer Staaten wie China und Russland antworten, wenn Trump vieles verachtet, was den Westen ausmacht und er sich mit Despoten verbündet? Wie können neue, atomare Rüstungswettläufe verhindert werden, wenn die USA ein wichtiges Abkommen zur Begrenzung von Mittelstreckenraketen kündigen?

Eine Reaktion auf den Ausfall Amerikas als Weltordnungsmacht ist die Allianz für den Multilateralismus, die der deutsche und der französische Außenminister ins Leben gerufen haben. Rund 80 Staaten haben sich zusammengetan, die zwar keine neue Organisation bilden, aber Slogans wie "America first" oder "Russia first" auf internationalem Parkett gemeinsam entgegentreten wollen. Vorhersage: Eine schnelle positive Wirkung ist nicht zu erwarten, Fortschritte auf verschiedenen Arbeitsfeldern mittel- und langfristig schon. Auch bei der Rüstungskontrolle hat das Auswärtige Amt Initiativen gestartet – ohne Washington, Peking und Moskau aber sind echte Fortschritte kaum zu erwarten.

Nato

Anders als die Verteidigungsministerin vor ihrem Schutzzonen-Fahrplan hatte sich der Außenminister mit dem Kanzleramt abgestimmt, bevor er eine Arbeitsgruppe zur Zukunft der Nato vorschlug. Damit reagierte er auf die zerstörerische Bemerkung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der das Bündnis als "hirntot" bezeichnet hatte. Mindestens so gefährlich wie Querschüsse aus Paris sind für das Bündnis Drohungen von Trump, die Beistandsgarantie aufzukündigen. Einige Verbündete beruhigen könnte Berlin, wenn Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel bei den Rüstungsausgaben zügiger ansteuern würde. Doch die SPD bremst.