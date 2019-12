Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den ehemaligen Parteichef Cem Özdemir einen möglichen Kanzlerkandidaten genannt. "Was soll an Robert Habeck, Annalena Baerbock und Cem Özdemir schlechter sein als an den Kandidaten, die sonst noch gehandelt werden?", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Özdemir sei ein sehr talentierter Politiker mit einer bemerkenswerten Biografie. "Vom Kind einer Gastarbeiterfamilie zum Grünenvorsitzenden, das ist schon ein beachtlicher Weg und eine große Ermutigung für viele Menschen." Zudem sei Özdemir ein großartiger Redner und auf seinem Gebiet sachkundig. "Wir müssen aufpassen, dass solche Talente nicht zwischen Baum und Borke hängen und irgendwann etwas anderes machen." Die Partei habe kein Führungspersonal im Überfluss, weswegen er mit anderen "im Gespräch" sei, um sicherzustellen, dass die Partei Özdemir "auf dem Radar" hätte, sagte Kretschmann.



Die Parteispitze reagierte überrascht auf die Äußerung des einzigen Ministerpräsidenten der Grünen. "Es erstaunt mich, dass Winfried Kretschmann jetzt schon wieder eine Personaldebatte aufmacht", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Es gelte weiter, dass die Fragen geklärt würden, wenn sie anstünden, und zwar als Bundespartei. Die Grünen hätten mit Habeck und Baerbock gerade erst mit Rekordwerten wiedergewählte, "bärenstarke" Vorsitzende und kümmerten sich um Inhalte. Im Bund gebe es gerade keine Ministerien, die die Grünen besetzen könnten – "wenn überhaupt hat Winfried vielleicht in Baden-Württemberg etwas im Angebot", sagte Kellner.

Kretschmann hatte schon mal bei der Kanzlerfrage irritiert

Kretschmann hatte in den vergangenen Wochen bereits einmal die Kritik von Parteikollegen auf sich gezogen, als er sich bei der Frage der Kanzlerkandidatur für Habeck ausgesprochen und Baerbock zunächst nicht erwähnt hatte – während Parteifunktionäre öffentlich wiederholen, trotz der aktuell starken Umfragewerte der Partei keine verfrühte Personaldebatte führen zu wollen. Dennoch gilt als ausgemacht, dass einer der beiden Vorsitzenden kandidieren wird, sodass Kretschmanns Aussagen über Özdemir ebenfalls für Irritationen sorgt.



Erst im September kandidierte Özdemir erfolglos für den Vorsitz der Grünenbundestagsfraktion. Kurz zuvor hatte Kretschmann angekündigt, zur Landtagswahl 2021 für eine dritte Amtszeit als Baden-Württembergs Ministerpräsident anzutreten – eine Kandidatur, von der viele spekulierten, dass Özdemir sie übernehmen würde. Der ehemalige Parteichef (2008 bis 2018) hat seit der verlorenen Bundestagswahl 2017 keinen Spitzenposten mehr inne, aktuell ist er Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag.