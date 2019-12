Im Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt wegen eines CDU-Kommunalpolitikers mit rechtsradikaler Vergangenheit stellt die SPD Bedingungen für die weitere Regierungszusammenarbeit. Geschäftsgrundlage der Kenia-Koalition sei der Einsatz "für Demokratie, gegen Rechtsextremismus und Rassismus", heißt es in einem Beschluss des SPD-Landesvorstands. "Wir erwarten, dass die CDU dafür glaubhaft einsteht."



Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU regiert seit 2016 mit SPD und Grünen in der ersten sogenannten Kenia-Koalition in Deutschland. Das Bündnis durchlebte bereits mehrere Krisen – insbesondere, weil CDU-Landespolitiker für ein Ende der Ausgrenzung der AfD eintreten.



Auslöser der neuen Auseinandersetzung waren Vorwürfe gegen den CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz aus Bitterfeld-Wolfen. Der CDU-Beisitzer in Anhalt-Bitterfeld hatte eingeräumt, 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt gewesen zu sein. Außerdem gehörte Möritz dem umstrittenen Verein Uniter an – als seine Mitgliedschaft nun bekannt wurde, trat er aus. Der Vereinigung von Angehörigen deutscher Sicherheitskräfte werfen Kritiker Verbindungen ins rechtsextreme Milieu vor. Der CDU-Kreischef in Anhalt-Bitterfeld, Matthias Egert, hatte zudem bestätigt, dass Möritz eine sogenannte Schwarze Sonne als Tätowierung hat. Das Motiv aus mehreren Hakenkreuzen gilt in der Neonazi-Szene als Erkennungssymbol.



Möritz hatte sich den Verantwortlichen zufolge in einer Sondersitzung von seinen Verbindungen zur Neonazi-Szene distanziert. Sein Kreisvorstand unterstützt Möritz einhellig weiter, von einem Ausschluss oder Rücktritt war bisher nicht die Rede. Der Chef der Landes-CDU, Holger Stahlknecht, sagte, in der CDU sei "ohne Wenn und Aber kein Platz für rechtsextremistisches Gedankengut". Jedoch habe grundsätzlich jeder Mensch eine zweite Chance verdient.



Er verwies darauf, dass der Fall Möritz einer "eingehenden Prüfung" bedürfe. Es solle ein Meinungsbild eingeholt werden, wie andere Kreisverbände die Entscheidung aus Anhalt-Bitterfeld bewerteten, Möritz einstimmig den Rücken zu stärken. Die Bundesgeschäftsführung der CDU sieht das ähnlich und schrieb den Landesverbänden, wer politisch radikal gewesen sei und sich zum Bruch mit dieser Szene entscheide, "den sollten wir bei diesem Weg unterstützen". Jeder Einzelfall sei genau zu prüfen. Insgesamt aber hätten "Nazis (...) keinen Platz in der CDU".

In dem einstimmig gefassten Beschluss der Landes-SPD heißt es, zur Geschäftsgrundlage der Koalition gehöre ein konsequentes Vorgehen gegen Rechtstendenzen in den eigenen Reihen. Auch müsse die CDU die Beschlusslinie der Partei hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit der AfD beachten. Wenn die CDU "eine Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten vorbereitet, gibt es für die Fortführung der Koalition keine Grundlage", warnte der SPD-Landesvorstand. Die Bundes-CDU hat sich gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD gestellt, anders als einzelne Landespolitiker der CDU.



Der Streit in der Koalition war eskaliert, nachdem die Grünen wegen Möritz einen Beitrag mit dem Titel "Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?" veröffentlicht hatten. Daraufhin stellte die CDU in Sachsen-Anhalt das Regierungsbündnis infrage. Sie argumentiert, Möritz habe sich glaubhaft von seiner Vergangenheit distanziert. SPD und Grüne haben Zweifel daran.