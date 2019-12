Bricht das Vereinigte Königreich auseinander? Diese Frage stellen sich die Briten nach dem überraschend starken Wahlsieg des Premierministers Boris Johnson. Die Provinz Nordirland wird durch den Brexit-Vertrag von Johnson in Sachen Grenzkontrollen bereits von Großbritannien abgekoppelt. Die schottische Regierungschefin und Vorsitzende der schottischen Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon, fordert eine zweite Volksabstimmung zur Unabhängigkeit Schottlands. Und der britische Premierminister Boris Johnson ruft in seiner Antrittsrede zur Einheit der Nation auf. Es ist ernst. Der Historiker und Professor für Moderne Geschichte in Cambridge, Lord Hennessy, fürchtet, dass das Vereinigten Königreich nach der nächsten Parlamentswahl in Schottland 2021 auseinanderbrechen könnte. Ist die Angst begründet?

Johnson hat in England zunächst einen triumphalen Wahlsieg hingelegt. Nicht aber in Schottland. Zwar hat sich auch dort die politische Landschaft gravierend verändert, aber zum Nachteil der Konservativen. Den großen Wahlsieg trug die SNP davon. Streit ist damit schon vorprogrammiert, denn die Differenzen zwischen der siegreichen SNP-Vorsitzenden Sturgeon und Premierminister Johnson könnten größer nicht sein: Sie ist gegen den Brexit und für einen Verbleib eines unabhängigen Schottlands in der EU, Johnson hingegen will schon diese Woche den Austritt aus der EU vom Unterhaus absegnen lassen. Zudem ist er strikt gegen eine Unabhängigkeit Schottlands. Was nun?

Die politische Ausgangslage Schottlands und Englands ist extrem unterschiedlich: Schottland hat keine konservativen Hardliner, die der Bevölkerung seit Jahren den Austritt aus der EU predigen. Die Schotten haben historisch immer näher zu Europa gestanden als die Engländer. Vielleicht waren die Schotten deshalb skeptischer, was den Erfolg des Brexits angehen würde. Sie lehnten den Austritt aus der EU im Jahr 2016 mit 62 Prozent ab und wählen seither mehrheitlich die schottische SNP, die sich den Kampf gegen den Brexit auf die Fahnen geschrieben hat.

Die Brexit-Politik der Konservativen Partei passt daher nicht zu Schottland. Gewählt wurden die Tories jetzt nur noch in sechs Wahlkreisen.



Ein unabhängiges Schottland wäre das Ende von Labour

Die Labour-Partei hat in Schottland eine noch derbere Niederlage einstecken müssen. Historisch war Schottland eine Hochburg für Labour, seit Generationen gewählt von der Arbeiterklasse – ähnlich den nordenglischen Industriestädten. Das zeigen etwa die Bilder des schottischen Malers Peter Howson aus Glasgow.



Aber anders als in England haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Schottland seit der Einrichtung des schottischen Parlamentes im Jahr 1999 sukzessive verbessert. Die Städte haben sich entwickelt, die Gesellschaft ist politisch mehr in die Mitte gerückt. Dort suchen und finden die Parteien ihre Wähler: die SNP als Mitte-links-Partei und die Konservativen als Mitte-rechts-Partei.

Labour hat sich in diesem Parteienspektrum am linken Rand positioniert. Aber eine Politik von mehr Staat, mehr Steuern, mehr Regulierung der Unternehmen ist nicht das, was die Schotten suchen. "Die Partei muss endlich zuhören und sich ändern", kritisierte der einzig gewählte Labour-Abgeordnete, Ian Murray, nach der Wahl. Mit Blick auf seinen Parteichef und britischen Oppositionsführer Jeremy Corbyn sagte er: "Ich habe es immer wieder von den Wählern gehört: Die Person muss gehen, aber auch die Ideologie muss sich ändern, sonst ist die Partei tot."



Bei den Themen Brexit und Unabhängigkeit kann Labour in Schottland ohnehin keine Stimmen gewinnen. Bei der ersten Volksabstimmung im Jahr 2014 konnten sich nur 44,7 Prozent der Schotten für die Abspaltung von England begeistern; 55,3 Prozent waren dagegen. Mittlerweile liegen beide Lager gleichauf.