CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich schon in den nächsten Tagen mit dem neuen SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans treffen. In einer Telefonschalte der Spitzen von CDU und CSU mit Kanzlerin Angela Merkel habe man zudem einen Koalitionsausschuss noch vor Weihnachten angepeilt, berichteten mehrere Nachrichtenagentur mit Verweis auf Unionskreise. Dies sei wichtig für die Arbeit in der großen Koalition.



Bereits am Freitag habe es ein "gutes Gespräch" per Telefon von Kramp-Karrenbauer mit dem neuen SPD-Spitzenduo gegeben, hieß es demnach. Die Vorsitzenden von CDU und CSU wollten die SPD-Chefs nun bald persönlich treffen.

Inhaltlich seien sich die Spitzen von CDU und CSU einig gewesen, dass der Bundeshaushalt "fest steht" und nicht wieder geöffnet werden solle für die Pläne der SPD. In der Union frage man sich auch, wer künftig die zentralen Ansprechpartner in der SPD für Themen der großen Koalition seien – die Fraktion oder die Parteivorsitzenden. Generell sorge man sich in CDU und CSU, dass die Zusammenarbeit schwierig werde, wenn die SPD dauerhaft die Mitte verlasse.



Die SPD hatte Esken und Walter-Borjans auf einem Parteitag am Wochenende in Berlin zu ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Das Duo, das zuvor als stärkstes Gespann aus einer Mitgliederbefragung hervorgegangen war, hatte sich während des parteiinternen Auswahlprozesses klar gegen die große Koalition positioniert. In ihrem Leitantrag empfahlen die neuen Vorsitzenden dem Parteitag dann – anders als von manchen Beobachtern erwartet – keinen sofortigen Ausstieg aus der Bundesregierung mit CDU und CSU. Stattdessen wurden Gespräche mit der Union über eine mögliche Anpassung des Koalitionsvertrags beschlossen. Dabei soll es unter anderem um einen höheren CO2-Preis im Klimapaket der Bundesregierung, eine Erhöhung des Mindestlohns und Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Digitales in den kommenden Jahren gehen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wies die zentralen Forderungen des SPD-Parteitags als "Linksträumereien" zurück. Er habe verstanden, dass es einen Gesprächswunsch gebe, "und in einer Koalition gehören natürlich Gespräche zum Alltäglichen", sagte Dobrindt in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Aber das, was da formuliert worden ist – Schuldenbremse abschaffen, damit das Grundgesetz verändern, Vermögenssteuer einführen –, das sind Linksträumereien und das ist nicht das, über das wir reden können."

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warnte die SPD vor weiterer Selbstbeschäftigung: "Wir haben eine Grundlage für unsere Zusammenarbeit geschaffen, nämlich den Koalitionsvertrag. An dieser Grundlage hat sich nichts verändert", sagte er am Sonntagabend in Berlin. Auf dieser Grundlage wolle man weiter arbeiten. Es müsse um Deutschland gehen und nicht um die SPD. "Wir haben viel zu tun und diese Aufgaben wollen wir angehen."