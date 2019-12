Mehr als drei Monate nach der Landtagswahl in Sachsen hat der dortige Landesverband einer Regierung mit Grünen und SPD zugestimmt. Auf einem Parteitag in Radebeul votierten nur etwa 20 Prozent der knapp 240 Delegierten gegen den Koalitionsvertrag oder enthielten sich. Damit stimmt die CDU als erste der drei Parteien für ein schwarz-rot-grünes Bündnis, das dort ein Novum darstellt. Sachsen wäre nach Sachsen-Anhalt und Brandenburg das dritte Bundesland, das von einer Kenia-Koalition regiert wird.

Bei den Grünen und der SPD in Sachsen läuft noch eine Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag. Die SPD will am Montag das Ergebnis auszählen und bekanntgeben. Anschließend wird der SPD-Landesvorstand den Eintritt in die Koalition formal beschließen. Bei den Grünen läuft die Abstimmung noch bis Montag. Für den 20. Dezember sind die Wiederwahl und Vereidigung von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, sowie die Vorstellung des Kabinetts geplant.

Kretschmer verteidigt Kompromisse mit Grünen und SPD

Auf dem Parteitag erhielt der Landesvorsitzende Kretschmer noch vor Beginn seiner Rede rhythmischen Applaus von den Delegierten. Der Ministerpräsident warb rund 40 Minuten für den Vertrag und stimmte die CDU-Mitglieder auf eine gute gemeinsame Zeit mit den Grünen und SPD ein. In den Koalitionsverhandlungen ist Kretschmer zufolge viel Vertrauen und gegenseitige Verlässlichkeit entstanden. "Für mich ist das eine gute Ausgangsvoraussetzung, um jetzt fünf Jahre – auch wenn die Partner sehr unterschiedlich sind – in eine Regierung einzutreten", sagte er.

Laut Kretschmer würde der Koalitionsvertrag klar von der CDU geprägt sein. Allerdings verteidigte der Regierungschef auch mit den Grünen und der SPD vereinbarte Kompromisse – etwa die anonymisierte Kennzeichnungspflicht für einen Teil der sächsischen Polizeikräfte. Kretschmer sicherte zu, dass man in Sachsen künftig die Stellenzahl bei der Polizei nicht mehr von Größenordnungen im Westen abhängig machen wolle. Sachsen werde zudem jede Form von Extremismus bekämpfen.

Bei der Landtagswahl am 1. September war die CDU mit 32,1 Prozent der Stimmen stärkste Kraft vor der AfD (27,5 Prozent) geworden. Dahinter rangierten Linke (10,4 Prozent), Grüne (8,6 Prozent) und SPD (7,7 Prozent). Da Kretschmer Koalitionen mit der AfD und Linken ausgeschlossen hatte, blieb rein rechnerisch nur ein sogenanntes Kenia-Bündnis.