CDU, Grüne und SPD haben sich auf die Grundlagen einer gemeinsamen Regierung in Sachsen geeinigt. Am Samstag stellten sie gemeinsam den 134-seitigen Koalitionsvertrag für die Zeit bis 2024 vor, der die Grundlage ihres Bündnisses bilden soll. Damit kann Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) voraussichtlich im Amt bleiben. Die beiden Nachbarländer Brandenburg und Sachsen-Anhalt werden bereits von einer sogenannten Kenia-Koalition (wegen der Landesfarben schwarz, rot, grün) regiert.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages in Dresden: "Ich bin froh, dass es gelungen ist." CDU, Grüne und SPD seien unterschiedliche Partner, aber am Ende stehe das Ziel, Sachsen zu einem innovativen, weltoffenen und lebenswerten Land zu machen. Er hoffe auf "eine Koalition, die stabil, in gegenseitigem Vertrauen fünf Jahre für dieses Land arbeiten will."

Kretschmer vermied das Etikett "Kenia-Koalition" und sprach lieber von einer "Sachsen-Koalition". Mit einem Seitenhieb auf die schwarz-rote Bundesregierung sagte er: "Das Ganze muss von Anfang an auf dem richtigen Gleise sein. Das war es in Berlin nicht."



Sachsens SPD-Chef und Wirtschaftsminister Martin Dulig hält das Bündnis für die richtige Koalition zur richtigen Zeit: "Es ist uns gelungen, in einem sehr harten und intensiven Prozess die Stärken der jeweiligen Parteien so zusammenzubringen, dass wir wirklich von einer Chance für die nächsten fünf Jahre reden können. Diese Koalition kann Sachsen wirklich gerechter machen."

Die Grünen sprachen von einem "Neustart für den Freistaat". Mit ihrer erstmaligen Regierungsbeteiligung komme "echte Bewegung" in die sächsische Staatsregierung. Die Grünen-Verhandlungsführerin Katja Meier sagte, man sei mit dem Ziel angetreten, Sachsen in den nächsten fünf Jahren demokratischer und weltoffener zu machen: "Und der heute vorgelegte Koalitionsvertrag hält dieses Versprechen."

Je zwei Ministerien für Grüne und SPD

Bei der Ressortverteilung musste die CDU Abstriche machen: Sie gibt die Ressorts Justiz, Soziales und Landwirtschaft ab. Von den zehn Fachministerien werden jeweils zwei von Grünen und SPD besetzt. Die Grünen leiten künftig das Ministerium für Energie, Umwelt und Landwirtschaft sowie das Justizministerium, die SPD erhält die Ministerien für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie für Soziales. Neu geschaffen wurde ein Ministerium für den ländlichen Raum und Strukturentwicklung, das an die CDU geht.

Der von der Abbaggerung bedrohte Ort Pödelwitz im Südraum von Leipzig soll nach dem Willen der drei Parteien erhalten bleiben. Einig sind sich CDU, Grüne und SPD auch, dass für die Tagebaue in der Lausitz "keine Flächen in Anspruch genommen werden oder abgesiedelt werden, die für den Betrieb der Kraftwerke im Rahmen des Kohlekompromisses nicht benötigt werden". Zudem soll der Klimaschutz als Staatsziel in der sächsischen Verfassung verankert werden.

Der Koalitionsvertrag sieht bis 2024 Investitionen von 1,1 Milliarden Euro vor. 220 Millionen Euro davon sollen bereits im nächsten Jahr mit einem Sofortprogramm umgesetzt werden. Im Bereich innere Sicherheit soll die Zahl der Polizeibeamten im Freistaat um tausend auf 14.000 aufgestockt werden. Der Mittelstand soll von Bürokratie entlastet und eine Landarztquote eingeführt werden. Ein neues Vergabegesetz soll Unternehmen verpflichten, Tariflöhne bei Staatsaufträgen zu zahlen.

Parteitag und Mitgliederbefragungen

Damit die neue sächsische Regierung auch wirklich gebildet werden kann, müssen als nächstes die Mitglieder der drei Parteien den Plänen zustimmen. Bei der CDU wird dazu ein Parteitag angesetzt, Sozialdemokraten und Grüne planen, ihre Parteibasis direkt zu befragen. Stimmen alle zu, könnte Sachsen noch vor Weihnachten eine neue Regierung bekommen. Spätestens Ende Januar muss laut Landesverfassung der Ministerpräsident gewählt werden.

Bei der Wahl am 1. September hatte die CDU 45 Mandate errungen, die AfD 38. Dahinter folgten Linke (14), Grüne (12) und SPD (10). Die bisherige schwarz-rote Koalition verlor damit ihre Mehrheit im Landtag von Dresden. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer schloss eine Koalition mit den Linken und mit der AfD aus, wodurch das schwarz-rot-grüne Bündnis zur einzigen möglichen Regierungskoalition mit eigener Mehrheit wurde.

Ende Oktober hatten die drei Kenia-Kandidaten mit den Verhandlungen begonnen. Nachhaltigkeit, solide Finanzen als Voraussetzung für Gestaltung und gesellschaftlichen Zusammenhalt sahen die potenziellen Partner als größte Herausforderungen für ihre Arbeit. Zu der für Freitag angesetzten Präsentation des Koalitionsvertrages kam es nicht: Aus Verhandlungskreisen war zu erfahren, dass man den Vertragstext an einigen Punkten überarbeiten musste. Am Samstagabend hatte sich dann abgezeichnet, dass das Abkommen steht.