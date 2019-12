Im Hinblick auf die Zukunft der SPD hat Juso-Chef Kevin Kühnert die Partei vor einem vorschnellen Ausstieg aus der großen Koalition gewarnt. "Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand, das ist doch eine ganz nüchterne Feststellung", sagte er der Rheinischen Post. Das sollten die SPD-Delegierten des Parteitags am Wochenende in Berlin berücksichtigen. "Nicht weil sie Angst bekommen sollen, sondern weil Entscheidungen vom Ende her durchdacht werden müssen", sagte Kühnert.

Der 30-jährige Kühnert war bisher einer der einflussreichsten Groko-Gegner in der SPD. Beim Parteitag in Berlin kandidiert er für das Amt eines stellvertretenden SPD-Vorsitzenden. Er wies in der Rheinischen Post den Vorwurf zurück, den Koalitionsvertrag von Union und SPD neu schreiben zu wollen. "Wir wollen den Koalitionsvertrag nicht neu verhandeln, niemand hat das je gefordert", sagte Kühnert. Aber in der Klausel für eine Revision zur Halbzeit stehe, neue Vorhaben zu vereinbaren, wenn sich die Rahmenbedingungen geändert hätten. "Auf diese Klausel berufen wir uns."

Die designierten SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken seien für mehr soziale Gerechtigkeit und für eine energischere Klimaschutzpolitik gewählt worden. "Das sind zwei Komplexe, die in der Bevölkerung genauso gesehen werden und in möglichen Gesprächen eine Rolle spielen müssen", sagte Kühnert. Ob die Regierung halte, hänge davon ab, "ob Union und SPD nach den Gesprächen diesen ewigen Verhandlungsmodus dann auch mal zufriedenstellend beenden können".

Quittung von den Wählern

Auch der ehemalige Parteichef Franz Müntefering warnte die SPD vor einem Ausstieg aus der großen Koalition und damit verbundenen möglichen Neuwahlen. "Wenn man in der Regierung ist, kann man mehr tun für die Menschen, die einem wichtig sind, als wenn man nicht drin ist. Möglicherweise wird sich die Ausgangslage für die SPD nach Neuwahlen nicht verbessern", sagte Müntefering dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Außerdem werde die Partei, die "jetzt erkennbar die Schuld am Scheitern der Koalition auf sich lädt, keinen Ruhm ernten, sondern von den Wählern die Quittung bekommen." Die Bundestagswahl 2021 sei "gar nicht so weit weg", so Müntefering weiter. Die SPD könne Forderungen etwa nach einem Investitionsprogramm auch in das nächste Wahlprogramm aufnehmen.



"Totalabsturz" der SPD möglich

Der langjährige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse fürchtet unter der neuen SPD-Führung sogar einen Totalabsturz seiner Partei: "Eine Partei, die nicht lernt, eigene Regierungs-Leistungen auch zu loben, sondern durch ein Klima der Unzufriedenheit, der Verdächtigungen und des Hasses geprägt ist, wird keine Zukunft haben", sagte Thierse im Tagesspiegel. Da sei es völlig egal, wer an ihrer Spitze stehe.

Angesichts der Verwerfungen in der SPD hält Thierse eine CDU/CSU-Minderheitsregierung unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel für eine realistische Option. Die Wahl von Walter-Borjans und Esken werde das ganze Dilemma der SPD und ihre Haltung zur großen Koalition verschärfen, meint Thierse. Die Logik der Personalentscheidung wäre der Ausstieg aus der Koalition.

Ein Koalitionsausstieg gefährde jedoch wichtige Erfolge der SPD, "vor allem die Grundrente, ein Hauptprojekt der SPD, für das sie lange gekämpft hat". Wer die Koalition jetzt sprenge, werde bei der nächsten Wahl wohl dafür bestraft: "Sieger wird mit Sicherheit nicht die SPD sein, sondern vor allem die AfD und die Grünen."

CDU will nicht nachverhandeln

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier betonte vor dem SPD-Parteitag noch einmal die Position seiner Partei: "Die CDU bleibt bei ihrer Linie: Keine Notwendigkeit für Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die 600 SPD-Delegierten wollen auf dem Parteitag die neue Parteiführung mit Gesprächen über vier Themenbereiche beauftragen, wie aus dem Entwurf des Leitantrages hervorgeht. "Entscheidend ist, ob wir jetzt mit CDU und CSU die Weichen richtig stellen können – oder eben nicht", heißt es darin. Themen der Gespräche sollen Investitionen, der Klimaschutz, gute Arbeit und die Digitalisierung sein.