ZEIT ONLINE: Frau Geywitz, der Ausgang der SPD-Vorsitzendenwahl liegt fünf Tage zurück. Fast wären Sie Parteichefin geworden. Viele Experten hatten auf Ihren Sieg gesetzt. Haben Sie die Niederlage schon verdaut?



Klara Geywitz: Ja. In der Politik sind die Trauerphasen sehr, sehr kurz. Das Leben geht meistens schnell weiter. Am Samstagabend war ich schon sehr traurig. Sonntag habe ich dann erst mal einen ruhigen Ersten Advent gemacht. Und ab Montag war klar, dass man einen Parteitag vorbereiten muss, auf dem wichtige Entscheidungen anstehen.



ZEIT ONLINE: Vor den Kameras wirkten Sie am Wahlabend sehr gefasst. Haben Sie damit gerechnet?

Geywitz: Mir war natürlich bewusst, dass ganz viele SPD-Mitglieder zuschauen. Mir war wichtig, dass von Olaf Scholz und mir das Signal ausgeht: Die Welt geht jetzt nicht unter. Und wir unterstützen jetzt natürlich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, wie wir uns das vorher gegenseitig versprochen haben.



ZEIT ONLINE: Haben Sie für sich selbst schon eine Erklärung für die Niederlage gefunden?



Geywitz: Ich muss wohl noch die Weihnachtspause nutzen, um darüber nachzudenken. Ich glaube, es gab den großen Wunsch, dass wir uns anders aufstellen. Und wir haben es nicht geschafft, den Verdacht auszuräumen, dass es bei uns einfach so weitergeht. Es war klar, dass wir das nicht wollten. Aber das haben wir offenbar nicht kommuniziert bekommen. Viele haben gesagt: Olaf Scholz ist schon so lange Mitglied der Bundesregierung und in den Parteigremien. Das kann man nicht wegdiskutieren. Trotzdem haben wir versucht klarzumachen, dass wir die SPD so stark machen wollen, dass es wieder Mehrheiten jenseits der großen Koalition gibt. Mir war auch wichtig, dass wir ein Jahrzehnt der Gleichstellung von Männern und Frauen machen. Aber schlussendlich war das für viele nicht ausreichend.



ZEIT ONLINE: Was hätten Sie anders machen müssen?

Geywitz: Ich habe immer gesagt: Ich will nicht vor der Wahl Dinge versprechen, die man hinterher nicht umsetzen kann. Das kann man zu wenig visionär oder populär finden. Aber ich meine, man darf die Menschen nicht enttäuschen.



ZEIT ONLINE: Wie bewerten Sie die ersten Stunden und Tage der neuen Führungsspitze?



Geywitz: Es war klar, dass jetzt erst mal ganz viel Arbeit auf sie hereinstürzt. Das wäre in allen Konstellationen so gewesen, weil die Zeit zum Parteitag so knapp ist. Die beiden versuchen jetzt, ein Führungsteam zusammenzustellen, das die Partei in Gänze repräsentiert. Und da ist natürlich der Leitantrag, in dem es um die Frage geht: Wie bewerten wir die große Koalition? Da gibt es eine gute Zusammenarbeit zwischen Nowabo, Saskia Esken und unserer Bundestagsfraktion und den Regierungsvertretern.



"Schön, dass die beiden sich über meine Kandidatur freuen"

ZEIT ONLINE: Das, was man bisher vom Leitantrag kennt, wirkt moderater als von vielen vorher erwartet oder befürchtet: Die Groko steht darin nicht zur Disposition. Von der schwarzen Null wird sich nicht explizit verabschiedet. Es soll auch nur "Gespräche" mit der Union geben, keine "Nachverhandlungen". Sind Sie erleichtert, dass keine allzu radikalen Forderungen erhoben werden?



Geywitz: Na ja. Das Leben ist immer konkret. Das Machbare ist immer das Machbare.



ZEIT ONLINE: Was heißt das? Haben sich die Realos in ihrer Partei durchgesetzt?

Geywitz: Am Ende setzt sich immer das reale Leben durch.



ZEIT ONLINE: Erwarten Sie nicht, dass viele Anhänger jetzt enttäuscht sind, die Esken und Walter-Borjans gewählt haben, weil sie sofort eine andere Politik haben wollten?



Geywitz: Wir haben ja eben über Erwartungen gesprochen. Man muss natürlich, wenn man Erwartungen weckt, auch schauen, dass man sie erfüllen kann. Deswegen bin ich immer gut damit gefahren, nicht mehr zu versprechen, als ich halten kann.



ZEIT ONLINE: Also verstehe ich Sie richtig: Es könnte zur Hypothek für die neue Parteiführung werden, dass sie Erwartungen geweckt haben, die unerfüllt bleiben.



Geywitz: Das ist jetzt Ihre Interpretation. Ich habe darüber gesprochen, wie ich Politik mache. Aber es ist natürlich auch so, dass es in der Partei eine Verantwortung gibt für die Erfolge, die wir in den letzten Monaten erreicht haben, wie zum Beispiel die Grundrente. Die wird es nur geben, wenn es nächstes Jahr die Koalition noch gibt.



ZEIT ONLINE: Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Grundrente bereits infrage gestellt: Wenn die Regierung platzt, könne die SPD diese vergessen. Was halten Sie von dieser Drohung?

Geywitz: Ich fand es wenig hilfreich, das in dieser Woche so verkürzt darzustellen, in der der Koalitionspartner gerade eine breite Diskussion darüber führt. Auch mit Blick auf die 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen, die von dieser Rente profitieren werden. Die Grundrente gibt es jedoch wirklich nur, wenn es im Bundestag eine Mehrheit gibt, die die entsprechenden Gesetze verabschiedet.



ZEIT ONLINE: Sie treten jetzt als stellvertretende Parteichefin an, obwohl Sie fast ein halbes Jahr Wahlkampf gegen die neue Parteispitze geführt haben. Können Sie unvorbelastet zusammenarbeiten?

Geywitz: Wir haben nicht gegeneinander Wahlkampf geführt, sondern jeder für sein Team. Zur Frage, was macht ihr besser als Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, habe ich immer gesagt: Ich mache für Olaf Scholz und Klara Geywitz Werbung. Und die beiden für sich. Wir haben hart in der Sache gerungen, aber waren fair im Umgang. Insofern ist das Zwischenmenschliche zwischen uns sehr belastbar. Es ist ein gutes Fundament zwischen uns entstanden, trotz der langen Wettbewerbssituation. Es ist schön, dass die beiden gesagt haben, dass sie sich über meine Kandidatur freuen.