Der Bundestag hat die im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag beschlossenen Änderungen am Klimapaket gebilligt. Endgültig beschließen soll die Maßnahmen die Länderkammer am Freitag. Dies gilt als sicher.

Durch das Klimapaket wird einiges teurer, aber es gibt an anderer Stelle Entlastungen. So werden die Ticketpreise im Bahn-Fernverkehr gesenkt, während die für Flugreisen teurer werden. Geplant ist auch eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale und ein höherer Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) im Verkehr und bei Gebäuden ab 2021.



Der unter Einbeziehung der Grünen ausgehandelte Kompromiss sieht auch vor, dass der CO2-Einstiegspreis für die Bereiche Verkehr und Gebäude 2021 bei 25 statt der zuvor von der Regierung geplanten zehn Euro pro Tonne liegen soll. Dieser Teil der Einigung soll aber erst Anfang kommenden Jahres durch eine Gesetzesänderung umgesetzt werden. Bis 2025 soll der CO2-Preis auf 55 Euro steigen.

Die Einigung des Vermittlungsausschusses sieht auch vor, die finanziellen Lasten des Klimaschutzprogramms aufzuteilen: Die Länder sollen für die Jahre 2021 bis 2024 vom Bund einen Ausgleich von insgesamt 1,5 Milliarden Euro bekommen, um ihre erwarteten Mindereinnahmen – etwa durch die Mehrwertsteuersenkung im Bahn-Fernverkehr – zu kompensieren.

Vertreterinnen und Vertreter von Union, SPD und Grünen zeigten sich zufrieden, während FDP und Linke bei ihrer Ablehnung blieben. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch etwa hält das Maßnahmenpaket für unsozial. Die Beschlüsse gingen an den Herausforderungen und an den Menschen vorbei, sagte er. "Klimapolitik, die das Leben teurer macht, wird keine gesellschaftliche Akzeptanz finden." Menschen mit geringen Einkommen und Rentner würden von den Beschlüssen einseitig belastet, während "Superreiche und Konzerne", die für den Klimawandel verantwortlich seien, sich freikaufen könnten.

Dagegen sagte der neue SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, seine Partei habe dafür gesorgt, dass das Klimapaket sozial ausgewogen sei. Insbesondere die Vorsitzende des Vermittlungsausschusses, Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, habe durch ihre starke Verhandlungsführung dafür gesorgt, "Klimaschutz und sozialen Ausgleich zusammenzubringen". Die Grünen hätten damit nichts zu tun gehabt. "Beim Thema Klimaschutz widersprechen wir ganz klar einer Legendenbildung", sagte Walter-Borjans.

Voten zu Wölfen, Miete und Hisbollah

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, der Klimaschutz sei eine Aufgabe, "die uns noch über viele, viele Wahlperioden beschäftigen wird".

Insgesamt standen an diesem Donnerstag mehr als ein Dutzend unterschiedlicher Themen auf der Tagesordnung des Parlaments. So entschieden die Abgeordneten über einen erleichterten Abschuss von Wölfen und über einen Gesetzentwurf, mit dem die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete reformiert werden soll. Zudem geht es in einer Aktuellen Stunde um die Beschlüsse des Klimagipfels von Madrid. Darüber hinaus gibt es mehrere Anträge zu einem möglichen Betätigungsverbot für die schiitische Hisbollah.