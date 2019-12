1/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 2/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 3/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 4/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 5/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 6/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 7/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 8/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 9/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 10/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 11/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 12/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 13/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 14/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE 15/15 © Michael Pfister für ZEIT ONLINE

Heute beginnt "eine neue Zeit". Diese Botschaft ist der SPD wichtig. Sie hat sie in roter Farbe an alle erdenklichen Wände in der Berliner Messehalle gepinselt. "Neu" – das ist das wichtigste Wort auf diesem Parteitag. Eines, das man mit allem Möglichen kombinieren kann, wie es Norbert Walter-Borjans, der neue Parteichef, in seiner Rede vormacht: Die SPD habe nun ein "neues Führungsteam", sagt er, sie habe "neuen Mut" und "neue Kraft". Die alten freudlosen Tage wolle man nun gemeinsam hinter sich lassen.

Nach seiner Rede geht er zu seiner Tandempartnerin, Saskia Esken. Sie reichen sich die Hand und lassen sich von den Delegierten bejubeln. Beide haben in ihren Reden viel von Willy Brandt gesprochen, der sie als Jugendliche damals so begeistert habe, dass sie in die SPD eingetreten sind.

Da steht sie also, die Zukunft der SPD: Zwei ältere Herrschaften, die von Willy Brandt schwärmen. Sie erinnern an die Werte, für die die Brandt-SPD mal gestanden hat: an Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Aufstiegschancen. Brandt, um das den Jüngeren kurz zu sagen, ist jene SPD-Ikone, die fast schon so lange tot ist wie Kevin Kühnert am Leben.

Aber natürlich meinen die beiden neuen SPD-Chefs das mit dem "neu" nicht biografisch, sondern inhaltlich. Sie wollen sich von dem Ton abgrenzen, der in den vergangenen Jahrzehnten geherrscht hat: Nach ihrer Diagnose war die SPD zuletzt eine Dauer-Regierungspartei, die vom ständigen Pragmatismus und der freudlosen Machtratio geprägt war. Vor lauter Regierungskompromissen habe man kein klares Profil mehr entwickelt und die Sorgen der eigenen Anhänger aus dem Blick verloren. Damit soll nun Schluss sein, daher begebe man sich nun auf den "Pfad der Erneuerung", sagte Esken.

Esken – die Aufsteigerin des Jahres

Esken ist die Erste, die an diesem Tag vor die Delegierten tritt, um ihre Bewerbungsrede zu halten. Das heißt, so richtig bewerben muss sie sich ja gar nicht mehr. Gewählt wurden die beiden ja bereits durch die Parteimitglieder in einem langwierigen Urwahlprozess. Der Parteitag hat nur noch die Funktion, dies zu bestätigen. Dennoch schlägt gerade der schwäbischen Bundestagsabgeordneten viel Skepsis entgegen. Dagegen will sie anreden.

Sie, die bisher noch nie ein Führungsamt innehatte, ist die politische Aufsteigerin des Jahres. Mit ihrer scharfen Kritik an der großen Koalition hat sie sich von Olaf Scholz und den anderen Ministern abgegrenzt. Ihre Strategie der Polarisierung war letztlich ungemein erfolgreich. Auch wenn sie sich damit nicht überall beliebt gemacht hat.

Das mag ein Grund sein, warum sie auf dem Parteitag erst mal von Brandt erzählt. Sie will hier nicht als Revoluzzerin auftreten, nicht als Umstürzlerin. Sie reiht sich ganz bewusst ein in eine sozialdemokratische Traditionslinie. Aber sie grenzt sich eben auch vom Establishment der vergangenen zwanzig Jahre ab, von jenen Politikern, die in der Ära Schröder und danach aufgestiegen sind. Jene Brandt-Nachfolger seien falsch abgebogen. Falsch abbiegen – das ist eine Metapher, die Walter-Borjans ebenfalls gern gebraucht.

Auch habituell grenzt Esken sich von der bisherigen SPD-Spitze ab. "Ich komme von unten", ruft sie. Sie erzählt, wie schon häufiger in letzter Zeit, von ihrer Vergangenheit als Kellnerin und Paketbotin. Sie habe "nicht vergessen, wo ich herkomme", sagt sie. Es sei die Aufgabe der SPD, Menschen aus diesen prekären Jobs wieder anzusprechen und zu vertreten. Sie kenne die "schrecklichen Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt". Sie werde ihr "ganzes Herzblut investieren, um den Niedriglohnsektor auszutrocknen".

ZEIT-ONLINE-Autor: Michael Schlieben





Der Applaus der Delegierten ist ordentlich, aber keinesfalls frenetisch. Es herrscht auch keine gespannte Stille, während Esken spricht. Ja, in manchen Ecken des Saales ist es sogar regelrecht unruhig. Mehrere Delegierte unterhalten sich demonstrativ. Das dürfte auch daran liegen, dass sie keine virtuose Rednerin ist, keine, die Übung darin hat, einen Saal zum Kochen zu bringen. Viele Passagen liest sie vom Blatt ab. Es liegt aber auch an Eskens Vorgeschichte: All jene, die das bisherige Establishment verkörpern, tun sich sichtlich schwer, sie nun abzufeiern. Während die Jusos all ihre Sätze laut beklatschen, rühren die Delegierten aus der Realo-Hochburg Hannover etwa, direkt am Nebentisch, keine Hand.