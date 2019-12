Der Zentralrat der Juden in Deutschland wertet den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau als wichtig und symbolträchtig. Er bewerte die Reise "ausgesprochen positiv", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die Kanzlerin setze knapp zwei Monate nach dem Anschlag von Halle und in einer Zeit, in der "ein Rechtsruck in der Gesellschaft" zu beobachten sei, ein "ganz wichtiges Zeichen".

Merkel kommt auf Einladung der Stiftung Auschwitz-Birkenau, die ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Diese war 2009 mit dem Ziel gegründet worden, den Erhalt der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers sicherzustellen.

Mit ihrem Besuch unterstreiche Merkel ihre "sehr klare Haltung" zu den Verbrechen der Nazis, die sie zu jedem Zeitpunkt ihrer Kanzlerschaft zum Ausdruck gebracht habe, sagte Schuster. Für ihn sei es daher auch kein Anlass zu Kritik, dass die 65-Jährige erst 14 Jahre nach ihrem Amtsantritt nach Auschwitz reise. Merkel ist erst die dritte deutsche Regierungschefin, die das frühere KZ besucht. Unter ihren Vorgängern waren nur Helmut Schmidt (SPD) und Helmut Kohl (CDU) während ihrer Kanzlerschaften in Auschwitz.



Die Kanzlerin besuchte während ihrer Amtszeit bisher viermal die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem in Jerusalem. Sie erklärte die historische Verantwortung und die Sicherheit Israels zu einem Teil der deutschen Staatsräson. 2009 begleitete Merkel Barack Obama nach Buchenwald, an dessen Befreiung ein Großonkel des US-Präsidenten beteiligt gewesen war. 2013 besichtigte sie das ehemalige Lager Dachau.

Der polnische Auschwitz-Überlebende Marian Turski sieht den Besuch der Kanzlerin ebenfalls als wichtige Geste. Allein die Tatsache, dass Merkel dorthin fahre, habe für ihn Bedeutung, sagte er. "Manchmal reicht eine Geste. Wie bei Brandt, dessen Kniefall wichtiger ist als alle Reden." Der heute 93-jährige Turski wurde 1944 nach Auschwitz deportiert. Der Journalist ist Mitbegründer des Museums der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. "Angela Merkel hat sich schon oft mit großem Mut zur deutschen Vergangenheit geäußert", sagte Turski. Für ihn sei es daher weniger entscheidend, was die Kanzlerin in Auschwitz genau sagen werde. Allerdings könnten viele Polen Erwartungen an eine solche Rede haben. Turski verwies auf die Reden, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Weltkriegsgedenkfeier am 1. September in Wieluń und Warschau gehalten hatte. Steinmeier hatte Polen um Vergebung für die historische Schuld gebeten.



Stiftung bekommt Unterstützung

Am Vortag hatten Bund und Länder beschlossen, den Erhalt der Gedenkstätte am ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau mit bis zu 60 Millionen Euro zu unterstützen. Den Betrag wollen sie je zur Hälfte zum Kapitalstock der Stiftung beisteuern. Merkel sagte, sie sei "sehr froh" über den Beschluss.



Am 27. Januar 2020 jährt sich zum 75. Mal der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers. Auschwitz-Birkenau war im Zweiten Weltkrieg im damals von Hitler-Deutschland besetzten Polen das größte NS-Vernichtungslager. Etwa 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet, die meisten von ihnen waren Juden.