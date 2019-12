Die Bundestagsparteien haben in diesem Jahr einen starken Einbruch bei Großspenden hinnehmen müssen. Die Gesamtsumme ging von rund 3,1 Millionen auf 1,2 Millionen Euro zurück. Besonders hart traf es CDU und CSU. Die CDU hatte im vergangenen Jahr rund eine Million Euro an Großspenden eingenommen, 2019 aber nur noch 335.002 Euro. Bei der CSU waren es in diesem Jahr 95.000 Euro, im Vorjahr dagegen noch 625.000 Euro. Die SPD musste einen Rückgang von 390.001 auf 156.600 Euro hinnehmen. Wie schon im Vorjahr erhielt die AfD auch 2019 keine einzige Großspende.

Die Zahlen hat der Bundestag auf seiner Internetseite veröffentlicht. Einzelspenden über 50.000 Euro müssen die Parteien dem Bundestagspräsidenten sofort melden, der die Angaben "zeitnah" veröffentlichen muss. Zuwendungen, die im Jahr 10.000 Euro übersteigen, müssen mit Namen und Anschrift des Spenders sowie der Gesamtsumme im Rechenschaftsbericht verzeichnet werden.

Aus der Übersicht der Bundestagsverwaltung geht hervor, dass der Autobauer Daimler in diesem Jahr keine Großspenden mehr überwiesen hat. Im vergangenen Jahr gingen noch je 100.000 Euro an CDU und SPD. Auch der Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, Südwestmetall, und der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie verzichteten auf Zahlungen an die Parteien. Sie hatten im Vorjahr an CDU, CSU, SPD, FDP und Grün zusammen weit mehr als eine Million Euro verteilt.

Die Grünen forderten strengere Regeln für die Parteienfinanzierung. "Wir Grüne sehen seit Langem Änderungsbedarf in Sachen Parteienfinanzierung. Dabei fordern wir mehr Transparenz, eine klare gesetzliche Regelung für das Parteiensponsoring sowie strengere Veröffentlichungspflichten bei den Spenden", sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann. Spenden an Parteien müssten auf natürliche Personen sowie 100.000 Euro pro Person beschränkt werden. "Zudem arbeiten wir an konkreten Vorschlägen, um verdeckte Parteienfinanzierung zu verhindern." Politische Parteien finanzieren sich in Deutschland vor allem durch Mitgliedsbeiträge, Geld vom Staat und Spenden.