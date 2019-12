Anlässlich eines Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Sachsen haben sich kommunale Spitzenverbände erneut für einen offenen Umgang mit Bedrohungen und einen besseren Schutz lokaler Amtsträger vor Anfeindungen ausgesprochen. Burkhard Jung, der Präsident des Deutschen Städtetages und Leipziger Oberbürgermeister, forderte mehr gesellschaftliche Debatte über Anstand und die Mindestanforderungen des Zusammenlebens: "Wir sehen mit Sorge, dass Sprache und Stil von politischen Auseinandersetzungen zunehmend verrohen und rücksichtsloser und gewaltbereiter werden", sagte Jung den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund forderte Kommunalpolitiker auf, offensiv über Anfeindungen zu berichten. Nur wenn sie davon wüssten, könnten sich die Bürger, die bisher schweigende Mehrheit, hinter ihre Bürgermeister und Politiker stellen, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Deutschen Presse-Agentur. "Das setzt aber voraus, dass die Politiker die Bedrohung auch öffentlich machen. Viele tun das nicht." Fast jeder fünfte Bürgermeister habe in einer Umfrage angegeben, schon einmal bedroht oder eingeschüchtert worden zu sein.

Oft passiere das im Verborgenen, sagte Landsberg. "Leute stehen am Haus rum, folgen den Kindern zur Schule, der Frau zum Einkaufen. Da wird eine Drohstruktur aufgebaut, die für die Betroffenen schrecklich ist." Diese Art des Stalkings von Politikern müsse unter Strafe gestellt werden. Der klassische Stalking-Paragraf greife oft nicht, da er eine dauerhafte Beeinträchtigung des Lebens der Betroffenen voraussetze – was bei den Politikerinnen und Politikern oft nicht der Fall sei.

Mehr Polizeipräsenz gefordert

Außerdem sprach sich Landsberg für eine stärkere Polizeipräsenz in den Gemeinden aus. "Die Polizei hat sich bundesweit aus der Fläche zurückgezogen", kritisierte er im RND. "Den Dorfpolizisten, der sich vor Ort auskennt und die Lage einschätzen kann, gibt es nicht mehr." Die Polizei müsse wieder präsenter sein, sagte Landsberg.



Das bestätigte auch die parteilose Bürgermeisterin der sächsischen Stadt Pulsnitz, Barbara Lüke. In ihrer Region gebe es zwei Streifenwagen für ein Gebiet von 78 Quadratkilometern, sagte Lüke dem RND. So lasse sich staatliche Autorität nicht durchsetzen. Beim Thema Hass auf Amtsträger gehe es auch nicht immer "um das Messer am Hals", ergänzte die Bürgermeisterin der 7.500-Einwohner-Gemeinde. "Die vielen kleinen Anfeindungen ergeben ein hässliches Gesamtbild."

Die Bedrohungen von Kommunalpolitikern bezeichnete sie als "Krise der Demokratie". "Bei vielen Menschen fehlt jede Bereitschaft dafür, sich auf Sachargumente einzulassen", kritisierte Lüke. Wer sich engagiere, dem werde Machtgier oder Profilierungssucht vorgeworfen. Es fehle Akzeptanz für staatliche Strukturen.

2018: 1.256 Delikte gegen Amtsträger

Lüke selbst hatte zuvor Anfeindungen gegen ihre Person wiederholt öffentlich gemacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sie in Pulsnitz treffen. Steinmeier will auch mit Bürgern ins Gespräch kommen und sich über ihre Lebenssituation informieren. Steinmeier hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder schützend vor Kommunalpolitiker gestellt, die Opfer von Anfeindungen und auch tätlichen Angriffen geworden waren. Nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni durch einen mutmaßlich rechtsextremen Täter sprach er von einem "Alarmzeichen für unsere Demokratie". Im Juli hatte der Bundespräsident haupt- und nebenamtliche Bürgermeister, darunter auch die parteilose Lüke, zu einer Diskussionsrunde ins Schloss Bellevue eingeladen.



Das Bundesinnenministerium (BMI) hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 1.256 politisch motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger erfasst, davon 43 Gewalttaten.