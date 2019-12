SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich dafür ausgesprochen, auch bei der nächsten Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten der SPD aufzustellen. "Eine große Volkspartei mit über 400.000 Mitgliedern sollte ihr Selbstbewusstsein auch an dieser Stelle sichtbar machen", sagte Mützenich der Saarbrücker Zeitung. Das sei eine Frage der Selbstachtung.

Die SPD hat zwar vergleichsweise viele Mitglieder, aber seit Jahren wenig Wähler. In den Umfragen für die Bundestagswahl liegt sie an dritter Stelle hinter CDU und Grünen. 2017 war sie noch zweitstärkste Kraft. Mützenich sagte, die Entscheidung über eine Kanzlerkandidatur liege nicht nur bei den Parteivorsitzenden. "Die Vorsitzenden haben das erste Recht, bei diesem Thema gehört zu werden. Aber auch in der Vergangenheit war das nie die einsame Entscheidung einer einzelnen Person." Generell müssten sich Parteispitze, Fraktion und Regierungsmitglieder gut abstimmen. "Da geht es nicht um Koch und Kellner, da geht es um die richtigen Lösungen."



Die SPD hatte auch in den Landtagswahlen der vergangenen zwei Jahre stets stark verloren. Würde am Sonntag der Bundestag gewählt, käme sie auf etwa 15 Prozent. Vor zwei Jahren waren es noch 20,5 Prozent gewesen.

Der neue SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hatte vor seiner Wahl im November für die Aufstellung eines Spitzenkandidaten geworben. Bislang ist die SPD immer mit einem offiziellen Kanzlerkandidaten in einen Bundestagswahlkampf gezogen, kleinere Parteien dagegen treten mangels Aussichten auf die Kanzlerschaft eher mit Spitzenkandidaten an. Seit längerem läuft die Diskussion, ob und wen die Grünen aufstellen könnten.