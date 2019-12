Ihr Anständigen in der CDU. Ich weiß, dass Ihr die übergroße Mehrheit in Eurer Partei seid. Wäre jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen, Eure Führung in Sachsen-Anhalt zu fragen, seit wann CDU Vorstandsmitglieder sich im Jahr 2019(!) so in der Öffentlichkeit zeigen? pic.twitter.com/7bkQ0gmtun