Nach Rechtsextremismus-Vorwürfen gegen CDU-Kreispolitiker Robert Möritz hat sich Sachsen-Anhalts CDU-Generalsekretär Sven Schulze hinter Möritz gestellt – und gegen die Koalitionspartner von der SPD und den Grünen. Schulze verteidigte die Entscheidung des CDU-Kreisverbands Anhalt-Bitterfeld, an Möritz festzuhalten. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass dieser 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demonstration beteiligt war, das unter Rechtsextremen beliebte Motiv der sogenannten Schwarzen Sonne als Tattoo trägt und Mitglied im Verein Uniter ist.

Schulze sagte am Samstagabend: "Wir vertrauen der Entschuldigung von Herrn Möritz, dass er diese Zeit bedauert und dass er mit diesen Leuten nichts mehr zu tun hat." Man müsse ihm aber "sicher ankreiden", dass er seine früheren Verbindungen in die Szene bei seinem Parteieintritt im Sommer 2018 nicht offengelegt habe.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte Schulze den Kreisverband gebeten, diese schnellstmöglich auszuräumen. Der Kreisvorstand, dem Möritz als Beisitzer angehört, kam daraufhin am Freitag zusammen, befragte Möritz und entschied sich gegen personelle Konsequenzen. Möritz habe sich auf der mehrstündigen Sondersitzung glaubhaft von der rechtsextremen Szene distanziert, betonte Schulze. "Wenn da irgendwo Zweifel gewesen wären, dann wäre er heute nicht mehr Mitglied unserer Partei." Rechtsextreme wolle er in seiner Partei nicht sehen.

Zu Möritz' Mitgliedschaft im Verein Uniter verwies Schulze auf eine Einschätzung der Bundesregierung von voriger Woche. Demnach wird Uniter derzeit nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, die Behörden gehen aber weiter Hinweisen auf extremistische Bestrebungen nach. Kritiker verorten den Verein im rechtsextremen Millieu. Sollte sich das bestätigen, sei eine Mitgliedschaft dort mit einer Mitgliedschaft bei der CDU nicht mehr vereinbar, sagte Schulze.

Der Streit über den Umgang mit Möritz hat die Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen in eine Krise gestürzt. SPD und Grüne verlangten am Samstag eine klare Reaktion der CDU-Landesspitze, die Erklärung der Grünen trug den Titel "Wieviel Hakenkreuze haben Platz in der CDU?". Schulze forderte daraufhin eine umgehende Entschuldigung. "Ohne diese ist eine Fortsetzung der Koalition kaum denkbar", schrieb er auf Twitter.