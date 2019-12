Nach dem Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt um das CDU-Kreisvorstandsmitglied Robert Möritz will die Partei den Fall intern aufarbeiten. Möritz hat eine Neonazi-Vergangenheit, die Partei hat sich bisher nicht von ihm distanziert. Dieses Verhalten haben vor allem die Grünen kritisiert. Am Donnerstag will sich Landeschef Holger Stahlknecht mit den Kreisvorsitzenden treffen. Danach werde sich der CDU-Landesvorstand mit dem Geschehen befassen.



"In der CDU ist ohne Wenn und Aber kein Platz für rechtsextremistisches Gedankengut", sagte Stahlknecht. Jedoch habe grundsätzlich jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Er verwies darauf, dass der Fall Möritz einer "eingehenden Prüfung" bedürfe.

Zuvor hatte bereits CDU-Generalsekretär Sven Schulze angekündigt, worum es bei dem Treffen gehen soll: Zum einen soll ein Meinungsbild eingeholt werden, wie andere Kreisverbände die Entscheidung aus Anhalt-Bitterfeld bewerten, dem Vorstandsmitglied Robert Möritz einstimmig den Rücken zu stärken. Außerdem solle besprochen werden, wie die Landes-CDU mit der heftigen Kritik der Grünen umgehen sollte.

"Nazis haben keinen Platz in der CDU"

Die Bundes-CDU hat sich hinter den CDU-Landesverband gestellt. "Nazis haben keinen Platz in der CDU" heißt es in einer Nachricht des CDU-Bundesgeschäftsführers Stefan Hennewig an alle Landesverbände. "Deshalb sind alle in der CDU in der Pflicht sicherzustellen, dass totalitäres Denken in unseren Reihen ausgeschlossen ist." Das habe die CDU in Sachsen-Anhalt klargemacht. Wer politisch radikal gewesen sei und sich zum Bruch mit dieser Szene entscheide, "den sollten wir bei diesem Weg unterstützen", schrieb Hennewig. Jeder Einzelfall sei genau zu prüfen. "Das geschieht am besten aus nächster Nähe vor Ort, denn dort kennt man die betroffenen Menschen."

Der Streit um Möritz hatte am Samstag eine Koalitionskrise ausgelöst. Zuvor war bekannt geworden, dass dieser unter anderem 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt gewesen war. Außerdem bekannte er sich lange zum umstrittenen Verein Uniter, aus dem er am Sonntag ausgetreten ist. Sein Kreischef Matthias Egert räumte ein, dass Möritz ein Tattoo einer sogenannten Schwarzen Sonne auf dem Arm trägt, ein bei Rechtsradikalen beliebtes Motiv aus übereinander liegenden Hakenkreuzen.

Möritz hatte sich Ende vergangener Woche bei einer Sondersitzung der Kreis-CDU erklärt und sich den Verantwortlichen zufolge von seinen Verbindungen zur Neonazi-Szene distanziert. Der Kreisvorstand beschloss daraufhin ohne Gegenstimme, auf einen Ausschluss aus dem Gremium oder der Partei zu verzichten.