Der wegen Neonazikontakten umstrittene CDU-Kreisvorstand Robert Möritz tritt aus der Partei aus. Das sagte der Generalsekretär des Landesverbands Sachsen-Anhalt Sven Schulze. Zuvor hatte die Welt von dem Austrittsschreiben von Möritz berichtet.



Die Erklärung ist laut der Zeitung auf den 20. Dezember datiert. In dem Schreiben kündigt Möritz laut Welt die "sofortige Niederlegung sämtlicher parteiinterner Funktionen und den sofortigen Austritt aus der CDU" an. Er widerrufe außerdem alle Sepa-Lastschriftmandate und bitte um eine Bestätigung der Kündigung seiner Mitgliedschaft.

Zur Begründung schreibe Möritz laut Welt, dass er sich zwar zutiefst mit den Werten der CDU verbunden fühle und diese auch vollumfänglich vertrete. Aber: "Um weiteren Schaden von der Partei abzuwenden und politische Diskussionen zu befrieden, möchte ich hiermit ein persönliches Zeichen setzen. Manchmal bedarf es der Besinnung auf die wahren Prioritäten im Leben."

Ultimatum gesetzt

Möritz war bisher Mitglied im CDU-Kreisvorstand Anhalt-Bitterfeld. Er hatte vor einer Woche nach Enthüllungen eingeräumt, 2011 bei einer Neonazidemonstration Ordner gewesen zu sein. Er trägt ein bei Rechtsextremisten beliebtes Tattoo aus mehreren übereinanderliegenden Hakenkreuzen – die sogenannte Schwarze Sonne. Zudem war er aktives Mitglied im umstrittenen Verein Uniter, in dem sich Rechtsextremisten organisieren sollen, und trat erst nach den Enthüllungen aus diesem Verein aus.

Sein Kreisvorstand hatte ihn zunächst gestützt, nachdem er sich nach dessen Angaben von seiner Vergangenheit distanziert hatte. Das Agieren des Gremiums hatte bundesweit Empörung ausgelöst und auch in der CDU selbst Widerspruch provoziert.

Am Donnerstag hatte die Landespartei in Sachsen-Anhalt Möritz ein Ultimatum gestellt. Der 29-Jährige müsse bis zum 27. Dezember all seine Aktivitäten mit der rechtsextremen Szene darlegen und sein Tattoo entfernen lassen. Zudem sollte er erklären, dass Hakenkreuze und andere NS-Symbolik mit den Grundsätzen der Landes-CDU unvereinbar seien. Auch der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld stellte sich hinter die neue Linie und bat Möritz, seinen Posten als Beisitzer im Kreisvorstand zunächst ruhen zu lassen. Am 28. Dezember wollte sich der Landesvorstand dann ein abschließendes Bild von Möritz Vergangenheit machen, was sich nun erübrigt hat.