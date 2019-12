Wenn alles klappt, bekommen die Sachsen dieses Jahr zu Weihnachten eine Kenia-Koalition. Am Freitag soll das neue Kabinett vorgestellt und der Ministerpräsident gewählt werden. Drei Monate haben die Verhandlungen zwischen CDU, Grünen und SPD gedauert, und sie verliefen überraschend friedlich. "Geräuschlos" war das beliebteste Wort, mit dem Beobachter den Prozess beschrieben – ein deutlicher Kontrast zur verhedderten Lage im Nachbarbundesland Thüringen, wo ebenfalls gerade um die Bildung einer Landesregierung gerungen wird.



Selbstverständlich war das nicht: Schließlich gilt die Sachsen-CDU als konservativster Landesverband der Union. Eine Zusammenarbeit mit den Grünen war für ihre Führungsleute alles andere als ein Wunschprojekt. Beide Parteien hatten sich im Freistaat vielmehr jahrelang mindestens skeptisch, nicht selten sogar spinnefeind gegenübergestanden.



Doch mittlerweile sind andere Töne zu hören. Seit der Landtagswahl am 1. September hat man schließlich eine Menge miteinander durchgemacht: Nächtelange Verhandlungen etwa, bei denen sich insgesamt 200 Spitzenkräfte von CDU, SPD und Grünen gegenübersaßen, Kämpfe ums Kleingedruckte ebenso wie die ein oder andere Erkältungswelle. "In dieser Zeit ist viel Vertrauen entstanden, viel an gegenseitiger Verlässlichkeit", erklärte CDU-Chef Michael Kretschmer vergangene Woche bei einem CDU-Sonderparteitag. "Wir haben niemanden gedemütigt, niemanden über den Tisch gezogen, andersrum war es auch so. So gehen anständige Demokraten miteinander um."

Kommunikativ den Knoten durchschlagen

Von Katja Meier, Spitzenkandidatin der Grünendoppelspitze, ist Ähnliches zu hören. "Ich habe bei allen drei Verhandlungspartnern immer die Entschlossenheit gespürt, kommunikativ den Knoten durchschlagen und nicht stur auf den eigenen Positionen beharren zu wollen. So fanden wir oft einen für alle tragbaren Kompromiss. War dies nicht möglich, gab mal der eine und mal die andere nach", sagt sie. Beim Verhandlungsprozess sei "Offenheit und Zuhörenkönnen" wichtig gewesen, und die Fähigkeit, auch mal die "Perspektive des anderen einzunehmen".

Nebenbei ging es auch darum, gegenseitige Vorurteile abzubauen, die sich über die Jahre angesammelt hatten. "Etwa die Vorstellung, alle Grünen seien Veganer und kämen in Birkenstockschlappen daher", sagt Meier. "Aber diese Klischees waren schon immer falsch."

Ein Mettigel als Friedensangebot © Sebastian Kahnert/​dpa

Ein bisschen Humor kann als Eisbrecher nicht schaden. Bei einem der ersten Treffen der Kenia-Sondierer im Herbst stand bei CDU-Parteichef Kretschmer ein Mettigel auf dem Platz – ein Präsent der Grünen. Gespickt war er mit Zwiebeln. Wer wollte, konnte Ähnlichkeiten mit dem Stoppelkinn des Ministerpräsidenten erkennen oder das Ganze als Anspielung auf Debatten um Fleischeslust und -frust zwischen den Parteien verstehen. Der Igel, natürlich aus Bio-Fleisch, wurde zum Lacher auf allen Seiten. Man servierte auch veganes Mett, das sogar einige CDUler recht angetan probiert haben sollen. Botschaft dieser Szene: Es wird schon irgendwie mit der Annäherung.

Kampf um Worte

Von den Tiefen dieses Prozesses haben zunächst nur Eingeweihte etwas mitbekommen. Alle drei Verhandlungsparteien waren zum Abschluss regelrecht stolz auf ihre Verschwiegenheit. Dadurch sei Vertrauen, eine gute Gesprächsatmosphäre entstanden. "In anderen Bundesländern gingen schnell mal Meldungen rum", sagt Meier. "Es wurden Dinge sofort durchgestochen, da hatte man kaum darüber gesprochen. Bei uns war das so gut wie nie der Fall."

Doch auch wenn keiner der drei Partner das laut sagen will, um nicht den Eindruck der Alternativlosigkeit zu erwecken: In Wahrheit stand das Bündnis von Anfang an unter ziemlichem Erfolgsdruck. Schließlich hatte die CDU eine Koalition mit AfD und Linkspartei ausgeschlossen, Grüne und SPD wollten ebenfalls nicht mit der AfD und die FDP hatte erneut den Einzug in den Landtag verpasst. Wäre Kenia geplatzt, hätten in Sachsen thüringer Verhältnisse geherrscht: Der CDU wäre nur eine Minderheitsregierung geblieben. Viel Platz für taktische Spielchen blieb deswegen nicht.



Weniger schwierig als mit den Grünen verlief die Annäherung zwischen CDU und SPD. Schließlich regierten beide in der vergangenen Legislatur bereits zum zweiten Mal miteinander, wirklich erschütternde Krisen hatte es zumindest in den letzten fünf Jahren nicht gegeben. Die sächsische Juso-Chefin Sophie Koch war mit 26 Jahren die jüngste Teilnehmerin der Koalitionsverhandlungen. Ihr Eindruck: "Ich hätte vorher nicht gedacht, wie hart so ein Vertrag ausgehandelt wird. Wie lange so etwas dauert. Manchmal geht es nur um zwei Worte, die den einen superwichtig waren, die anderen aber nicht drin haben wollten", sagt sie. "Natürlich gibt es auch rote Linien, wo die Parteien sich nicht bewegen, was auch verständlich ist. Aber wenn man zu einer gemeinsamen Basis kommen will, muss man sich entgegenkommen."