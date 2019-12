Gegen die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sind in einem Bericht des ARD-Magazins Kontraste schwere Vorwürfe erhoben worden. Als Vizevorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg soll Esken demnach im Frühjahr 2012 bei der Kündigung einer Mitarbeiterin rechtswidrig und ungerechtfertigt hart gehandelt haben. Insbesondere soll der damals neu zusammengesetzte Vorstand, zu dem Esken gehörte, der Büroleiterin gekündigt haben, nachdem deren E-Mail-Account ohne Zustimmung durchsucht worden sei. Der Frau sei Illoyalität vorgeworfen worden, weil sie Kontakt zu dem ehemaligen Vorsitzenden gehalten habe.

Kontraste beruft sich auf eigene Recherchen und vorliegende Unterlagen. Mehrere Arbeitsrechtsexperten kommen in dem Beitrag zu dem Schluss, dass das Vorgehen rechtswidrig gewesen sei. Der Vorstand und mit ihm auch Esken hätten der Mitarbeiterin nicht kündigen dürfen, vor allem weil die Frau eine Bedienstete des Landes Baden-Württemberg und nicht des ehrenamtlichen Gremiums gewesen sei. Die Durchsuchung der E-Mails sei sogar eine strafbewehrte Tat. Die Angelegenheit sei letztendlich mit einem Vergleich geendet, die Frau sei dann im Kultusministerium angestellt worden.



Esken wurde laut den Recherchen nach der Durchsuchung des E-Mail-Accounts über den Vorgang informiert. Eine Anfrage von Kontraste, ob sie bereits vorher davon wusste, habe sie unbeantwortet gelassen. Auf eine umfangreiche Kontraste-Anfrage an Esken zu dem Vorgang habe die SPD mitgeteilt, man werde sich zu arbeitsrechtlichen Fragen nicht äußern. Esken habe lediglich mitteilen lassen: "Wir haben den Landeselternbeirat Baden-Württemberg als Vorstandsteam ab 2012 demokratisiert und zusammengeführt. Dass das nicht allen gefallen hat und wir dabei auch auf Widerstände gestoßen sind, versteht sich eigentlich von selbst."

"Was Frau Esken behauptet, stimmt nicht"

Esken hat ihre Erfahrung als Vizechefin des Landeselternbeirats oft als Qualifikation für die SPD-Spitze angeführt. Die Situation damals sei mit der heutigen Zerstrittenheit der SPD durchaus vergleichbar gewesen. Der ehemalige Vorsitzende des Landeselternbeirats, Christian Bucksch, widerspricht dieser Aussage im Kontraste-Beitrag: "Was Frau Esken behauptet, stimmt nicht." Im Gegenteil habe die Zerstrittenheit erst mit dem neuen Vorstand um Esken begonnen: "Wir hatten in der Zeit noch nie so viele Rücktritte."

In dem Beitrag wird auch der menschliche Aspekt der Kündigungsaffäre hervorgehoben: Der Münsteraner Arbeitsrechtler Peter Schüren nennt das Vorgehen des Vorstands nicht nur rechtswidrig, sondern beschreibt es auch als "grob und herzlos". Der frühere Porsche-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Uwe Hück, selbst SPD-Mitglied, sagt der ARD: "Ich möchte meiner Genossin Frau Esken nicht zu nahe treten, aber ich sage ganz offen: das passt nicht zur SPD, und die SPD wird so was nicht zulassen." Die SPD sei die "Schutzmacht der Arbeitnehmer".