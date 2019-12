Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu einem ersten Treffen im Kanzleramt empfangen. Esken und Walter-Borjans kamen um kurz nach 9 Uhr ins Kanzleramt.

Ein Treffen der Vorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, soll es am 19. Dezember geben. Die Spitzen von Union und SPD arbeiten nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa weiterhin an einem Termin für eine Sitzung des Koalitionsausschusses – dem Gremium, in dem die Regierungspartner über konkrete Probleme beraten. Voraussichtlich soll er ebenfalls am 19. Dezember stattfinden.

Die Begegnungen der Koalitionsspitzen gelten als wichtig, weil Esken und Walter-Borjans den Führungskräften der Union nicht gut bekannt sind. Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatten deshalb am Dienstag von atmosphärisch wichtigen Treffen zum Kennenlernen gesprochen. Bereits nach der Wahl des neuen SPD-Führungs-Duos hatte es nach Angaben aus Unionskreisen telefonische Kontakte etwa zwischen Kramp-Karrenbauer und den neuen Vorsitzenden gegeben.

An das Treffen der Koalitionsspitzen werden unterschiedliche Erwartungen geknüpft. Die SPD dringt auf Nachverhandlungen zum Koalitionsvertrag und fordert einen höheren Mindestlohn, mehr Investitionen und Nachbesserungen am Klimapaket. Führende Unions-Politiker haben wiederholt Nachverhandlungen mit der SPD abgelehnt.