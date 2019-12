Vor genau einem Jahr kannte Saskia Esken in Berlin kaum jemand – bis auf ein paar Nerds. Nur bei jenen, die sich mit Digitalpolitik auskennen, hatte sich die SPD-Politikerin einen gewissen Ruf erarbeitet. Die gelernte Informatikerin galt als fachkundig, schlagfertig und war meist gut zu erreichen.

Inzwischen ist Esken nicht mehr ganz so einfach zu erreichen. Termine mit ihr laufen nun über die Parteizentrale. Spötter behaupten, Esken werde vom krisenerprobten Pressekorps der SPD abgeschirmt. Was auch besser sei. Weil man sonst alle paar Stunden eine ihrer Äußerungen entschärfen oder revidieren müsste.



"An vieles, das mit dieser neuen Rolle verbunden ist, muss ich mich erst mal gewöhnen", sagt Esken selbst. "Ich war vorher Fachpolitikerin. Jetzt bin ich als Generalistin gefordert." Und, natürlich, hat sich auch ihre Prominenz binnen weniger Tage vervielfacht. Ihr Gesicht und ihre Stimme sind nun täglich in den Medien zu sehen und zu hören. Daran müssen sich auch ihre drei schon erwachsenen Kinder und der Ehemann erst einmal gewöhnen – ihre Präsenz auf allen Kanälen ist ihnen einfach zu viel. "Meine Familie witzelt: Wir können dich nicht mehr sehen, überall bist du in Zeitungen und im Fernsehen", erzählt sie.

Es soll selbstironisch klingen, auch ein Schuss Bitterkeit schwingt mit. Es ist die Woche vor Weihnachten im Bundestag, die letzte Fraktionssitzung in diesem Jahr steht an. Esken, dicht gefolgt von einer Pressesprecherin aus dem Willy-Brandt-Haus, hat sich Zeit für einen Kaffee genommen. Sie tritt nun nicht mehr ganz so angriffslustig auf wie noch vor einem Monat beim letzten Treffen. Inzwischen erzeugen ihre Worte ein anderes, ein größeres Echo. Nur ihr Ton ist noch der gleiche: schnell, schwäbisch, selbstbewusst.

Ihr Aufstieg ist in der SPD beispiellos

Sie berichtet von ihrem neuen Tagesablauf, von den vielen Terminen. Die sozialdemokratischen Landesminister erwarten sie zu ihren Frühstücksrunden. Die zivilgesellschaftlichen Verbände wollen sie kennenlernen. Die Journalisten, die Lobbygruppen, selbst die Kanzlerin – sie alle sind neugierig auf diese neue SPD-Chefin, die bisher kaum einer kannte.

Saskia Esken hat einen Aufstieg hinter sich, wie er in der deutschen Spitzenpolitik nur selten vorkommt. In der SPD ist er beispiellos. Bislang galt: Mindestens Ministerpräsident, Generalsekretär oder EU-Präsident musste man gewesen sein, bevor man für das laut Franz Müntefering "schönste Amt neben dem Papst" infrage kam. Esken hingegen ist gerade mal seit 2013 im Bundestag. Ihre höchste Funktion war bisher stellvertretende Sprecherin für Digitalpolitik. Als Andrea Nahles im Juni zurücktrat, hatte niemand Esken als Nachfolgerin auf dem Zettel.

Niemand, außer ihr selbst. Esken war es, die nach Nahles' Rückzug beherzt die Initiative ergriff. Sie fragte Norbert Walter-Borjans per SMS, ob er sich eine gemeinsame Kandidatur vorstellen könnte, was dieser erst nach einiger Bedenkzeit bejahte. Fraglich, ob Walter-Borjans ohne Esken überhaupt angetreten wäre.

Sie war es dann auch, die im innersozialdemokratischen Wahlkampf den Ton vorgab. Ihren Rivalen Olaf Scholz attackierte sie hart und direkt. Und hinterfragte die Regierung grundsätzlich. ("Die Groko ist Mist.") So prägte Esken den Sound dieses Duos. Während ihr Tandempartner Walter-Borjans, der frühere Minister und Regierungssprecher, seine Kritik geschliffener und moderater formulierte, war sie die Kantigere und Kompromisslosere.

"100 Tage Welpenschutz"? Nicht für sie

Esken verlieh der Wahlkampagne zudem einen basisdemokratischen, antielitären Touch. Zwar nannte sie Walter-Borjans wegen dessen Feldzug gegen die Steuersünder in NRW gern "Robin Hood". Tatsächlich aber verkörperte sie selbst noch viel mehr die Rolle der Aufrührerin. Die komplette Elite der SPD, die Bundesminister, die Landeschefs und die meisten Bundestagsabgeordneten – sie alle wollten Walter-Borjans an der Spitze verhindern, und vor allem wollten sie Esken verhindern. Nicht zuletzt daraus schöpfte das Duo seine Kraft.

Schon während des Wahlkampfs hat Esken mit ihrer forschen Art die Kritik auf sich gezogen. Etwa als sie Olaf Scholz absprach, ein "standhafter" Sozialdemokrat zu sein, wofür sie sich später entschuldigte. Allerdings war das eher eine Nischendebatte, die außer den Sozialdemokraten kaum jemand interessierte. Seit sie SPD-Chefin ist, ist auch die Kritik an ihr härter geworden. Kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo ein hämischer Kommentar über sie erscheint, sei es in den Medien oder von Parteifreunden vom politischen Gegner.

"Durch die Bank weg fiel das erste Urteil sehr heftig aus", sagt sie beim Gespräch im Bundestag. Normalerweise würde man Politikern, die ein neues Amt antreten, "100 Tage Welpenschutz" zugestehen. Der habe bei ihr "schon nach 100 Sekunden nicht mehr gegolten". Ihre Erklärung dafür: Viele Journalisten seien "offenbar sehr überrascht" gewesen, sie hätten "nicht mit unserem Wahlsieg gerechnet".