"In die neue Zeit" hat die SPD ihren Parteitag überschrieben. In der Messe Berlin kamen am Wochenende Anhänger der Jusos, SPD-Legenden wie Kurt Beck, Rudolf Scharping, Gesine Schwan oder Wolfgang Thierse und mehr als 4.000 SPD-Mitglieder aus ganz Deutschland zusammen.

Mehrere Hundert nationale und internationale Medienvertreter begleiteten die Großveranstaltung, analysierten Reden und ordneten die Diskussionen zu Themen wie Kindergrundsicherung, Mieten und Klimaschutz ein. In den sozialen Netzwerken wurde heftig über die Koalition diskutiert.

Fotograf Michael Pfister hat den Parteitag visuell eingefangen.