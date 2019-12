Die SPD-Linke will auf dem Bundesparteitag, der am Freitag beginnt, durchsetzen, dass über einen Ausstieg aus der Regierungskoalition mit der Union abgestimmt wird. Es werde dazu einen Initiativantrag geben, kündigte die Parteilinke Hilde Mattheis in der Passauer Neuen Presse an. "Der SPD-Parteitag muss über die große Koalition entscheiden. Und zwar auf der Grundlage der Bilanz, die die Groko vorgelegt hat", so die Politikerin.

Die designierten Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind zwar Kritiker der großen Koalition, jedoch hatten sie zuletzt erklärt, nicht sofort das Bündnis beenden zu wollen. Am Vormittag wird der Parteivorstand über einen Leitantrag entscheiden, der keine ausdrückliche Abstimmung über die Groko vorsieht.



"Die Delegierten und Mitglieder erwarten, dass auf dem Parteitag eine Entscheidung getroffen wird", sagte dazu Mattheis. Über die Wahl der Vorsitzenden unter den Mitgliedern sei die entscheidende Frage gewesen, ob die SPD mit der Union weiterregieren werde oder nicht. Jetzt müsse der Parteitag eine Bilanz ziehen und eine Entscheidung treffen. Es dürfe keine "zwei Jahre weiteres Rumgewurschtel" geben.

Der amtierende Parteivize Ralf Stegner sagte der Deutschen-Presse-Agentur hingegen, die SPD werde für die weitere Zusammenarbeit in der großen Koalition weder roten Linien formulieren noch Ultimaten stellen. "Solche Dinge macht man nur, wenn man ganz besonders töricht ist", so Stegner vor Beginn der Sitzung des Parteivorstandes.



Esken und Borjans streben 30 Prozent an

Unterdessen haben Esken und Borjans in der SPD-Mitgliederzeitung vorwärts angekündigt, die Partei binnen eines Jahres aus dem Umfragetief zu holen. Esken erklärte, bis Ende 2020 wieder "Zustimmungswerte von 30 Prozent und vielleicht mehr" anzustreben. Derzeit kommen die Sozialdemokraten bundesweit in Umfragen auf rund 15 Prozent. "Wenn die SPD wieder höhere Zustimmungswerte hat, haben wir als Partei natürlich den Anspruch, wieder eine Regierung anzuführen", sagte Esken. "Die Debatte müssen wir führen, wenn Wahlen anstehen."

Gelingen soll das laut Walter-Borjans, indem wichtige sozialdemokratische Projekte auch über den Koalitionsvertrag hinaus umgesetzt würden. Er unterstrich etwa die Ambitionen der Sozialdemokraten bei der Klimapolitik. "Wir haben mit dem Klimapaket einen ersten wichtigen Schritt getan", sagte er der Parteizeitung. "Es würde aber keiner hinnehmen, wenn wir jetzt einen Haken dran machen und uns nicht mehr drum kümmern."

Esken und Walter-Borjans sollen am Freitag auf dem SPD-Parteitag offiziell an die Parteispitze gewählt werden. Die Zustimmung gilt nach dem Mitgliederentscheid als sicher. Es ist das erste Mal, dass die älteste Partei Deutschlands von einer Doppelspitze geführt wird.