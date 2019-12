Mit welchen inhaltlichen Positionen stellen sich Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zur Wahl?





"Aufbruch in die neue Zeit", das ist die Überschrift des Leitantrags, den die designierten Vorsitzenden in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem SPD-Parteivorstand erarbeitet haben. Werden sie es schaffen, mit ihrer im Vergleich zum internen Wahlkampf deutlich gemäßigteren Position die Delegierten zu überzeugen? Der Antrag sei "nicht die reine Lehre, aber es geht in die richtige Richtung", beschrieb es Saskia Esken am Donnerstagnachmittag.



In dem 15-seitigen Papier zieht die alte und neue SPD-Führung eine Halbzeitbilanz nach rund zwei Jahren großer Koalition. Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit, Förderung von Langzeitarbeitslosen, Einwanderungsgesetz, rund fünf Milliarden Euro für Kitas und die Digitalisierung, Mindestvergütung für Auszubildende – die SPD habe ihre Projekte in "großen Teilen und mit großem Erfolg" umgesetzt, heißt es darin. In naher Zukunft solle außerdem die Grundrente schnell beschlossen und die Zahl befristeter Arbeitsverträge gesenkt werden.

Der SPD-Vorstand rät dem Parteitag daher, vorerst in der großen Koalition zu bleiben – und mit der Union neue Gespräche über "zusätzliche Impulse für das Regierungshandeln" in vier Bereichen zu führen:

Investitionen:



Esken und Walter-Borjans sind von ihrer Forderung nach einem Investitionsprogramm von 500 Milliarden Euro in zehn Jahren abgerückt, eine konkrete Summe nennen sie nicht mehr. Der Leitantrag verweist aber darauf, dass auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft einen zusätzlichen Bedarf von 450 Milliarden Euro errechnet hat. Investitionen dürften nicht "an dogmatischen Positionen wie Schäubles schwarzer Null scheitern", schreiben die designierten Vorsitzenden.