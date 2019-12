Henning Meyer ist Politikwissenschaftler und Mitglied der SPD-Grundwertekommission. Er forscht als Research Associate an der London School of Economics. Über die inhaltliche Erneuerung der SPD hat er klare Vorstellungen:



Das diffuse Echo auf den richtungsweisenden Bundesparteitag der SPD und die neu gewählten Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hat eines deutlich gezeigt: Es herrscht weit verbreitete Konfusion über das, was passiert ist, und das, was jetzt bevorsteht. In den Medien konnte man parallel lesen, dass eine linke Revolution stattgefunden habe oder das alles gleich geblieben sei. Man vernahm, dass die neue Parteispitze richtig gelegen habe, indem sie auf ihre Kritiker zugegangen sei, oder dass sie nun scheitern müsse, da Esken und Walter-Borjans schon direkt am Anfang die Anliegen ihrer Unterstützer verraten hätten. Es war auch zu lesen, dass die Partei nun eine echte Chance zur Erneuerung habe oder dass sie sich am besten gleich ganz auflösen solle.

Vor diesem Hintergrund ist nicht weiter verwunderlich, dass die Bevölkerung noch nicht ganz den Überblick darüber hat, wie sich die Partei gerade neu aufstellt und was sie in Zukunft vorhat. Es wird auch noch eine Zeit lang dauern, bis das erneuerte Programm der SPD stehen wird, obwohl einige wichtige Eckpunkte wie das umfassende Investitionsprogramm und die Forderung nach 12 Euro Mindestlohn schon jetzt klare Unterscheidungsmerkmale zur politischen Konkurrenz sind.

Die Zukunft vom Ende her denken

Neben der Wahl einer rundum erneuerten Parteispitze war die größte Errungenschaft des Parteitags, die Konflikte wieder einzufangen, die gerade in der zweiten Runde der Mitgliederentscheidung deutlich zu Tage getreten waren. Es gab kein Sieger-Verlierer-Gehabe und ein Auseinanderdriften der verschiedenen Parteiflügel wurde verhindert. Die große Herausforderung, die SPD inhaltlich neu aufzustellen und die verschiedenen parteiinternen Interessen sowie die breitere Gesellschaft auf diese Reise mitzunehmen, bleibt jedoch bestehen.

Entgegen anderweitiger Bekundungen ist die programmatische Erneuerung der deutschen Sozialdemokratie aber nicht Selbstzweck, sondern der Versuch, durch einen neuen Zukunftsentwurf die Sklerose in diesem Land aufzubrechen. Der SPD wird es erst dann besser gehen, wenn sie einen glaubhaften und zielorientierten Entwurf dafür anbietet, wo Deutschland und Europa in zehn Jahren stehen sollen. Eine weitere Verwaltung des Status quo wird weder dem Erneuerungsanspruch der Partei noch den Notwendigkeiten des Landes gerecht. Man muss die Zukunft vom Ende her denken, nicht vor dem Hintergrund tagespolitischer Restriktionen. Die große Frage ist, wie ein solcher Zukunftsentwurf zu verwirklichen ist.

Der neuen Führung wird jetzt schon gern vorgeworfen, "Rezepte von gestern" zu propagieren. Aber vielleicht sollte man zu der Erkenntnis kommen, dass nicht alles, was früher versucht wurde, falsch war. Die SPD ist nicht zum ersten Mal in der Situation, dass sie einen Zukunftsentwurf für das Land vorlegen und gleichzeitig verschiedene interne Interessen integrieren muss. Mitte der Siebzigerjahre gab es eine ähnliche Lage, in der der Vorsitzende Willy Brandt überlegen musste, wie er die verschiedenen und scheinbar widersprüchlichen Erfordernisse zusammenbringen konnte. Das Ergebnis war ein strukturierter Prozess mit einem inhaltlich fundierten Zukunftsplan am Ende: der "Orientierungsrahmen '85".