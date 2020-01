Die SPD dümpelt in Umfragen trotz aller Bemühungen bei zwölf Prozent herum. Woran liegt das? Ihr Hauptproblem ist, dass sie nicht weiß, wofür sie steht und wofür sie stehen soll. Die Sozialdemokraten fragen sich, wie sie wieder in die Lage kommen können, Wahlen zu gewinnen – aber auch, wie sie wieder zu einer lebendigen Partei werden können.



Diese beiden Dinge sind zwar miteinander verbunden, aber sie sind nicht identisch. Auch Parteien ohne Energie können mit einer guten Spitzenperson und einem perfekten Marketing Wahlen gewinnen. Dafür brauchen sie glückliche Rahmenbedingungen – etwa, dass das Publikum die Konkurrenz einfach satt hat. Doch selbst dann wird eine Identitätskrise nur temporär überspielt. Umgekehrt können Parteien, die ganz genau wissen, wofür sie stehen, auch Wahlen verlieren, etwa, wenn ihre klare Kontur die Wechselwähler abstößt und es keine kraftvollen Führungsfiguren gibt, die das mit Ausstrahlung wett machen.



Was also müsste geschehen, damit die Sozialdemokratie wieder eine glorreiche Zukunft hat? Sieben Ideen zu dieser Frage.



1. Seid Weltverbesserungspartei, aber richtig

Die Sozialdemokratie muss immer eine Weltverbesserungspartei sein, aber sie muss auch begreifen, was dieser scheinbar banale Satz bedeutet. Sie darf sich mit den Verhältnissen nicht abfinden, sie darf sich nicht darauf beschränken, sie zu verwalten. Sie wurde zur Staatspartei, also zur staatstragenden Partei, das ist Teil ihrer Erfolgsgeschichte. Es kann aber auch zu einem Fluch werden. Dann nämlich, wenn die Bürger und Bürgerinnen das Gefühl haben, dass die Spitzenleute der Sozialdemokratie sich darauf beschränken, Teil des Spiels zu sein – und selbst nicht mehr wollen, als am Tisch der Mächtigen ihr Plätzchen zu finden.



Ein Sozialdemokrat muss mental immer auch eine Reserviertheit gegen die bestehenden Verhältnisse bewahren, was heißt: Selbst wenn man regiert, muss man "regierender Oppositioneller" oder "oppositioneller Regierender" sein. Nichts ist gefährlicher, als wenn es eine – und sei es auch nur amorphe – Rebellion gegen den Status Quo gibt, die Sozialdemokraten aber als Teil des "Establishments" angesehen werden, der als Funktionselite dieses Status Quo agiert.



2. Scheut nicht die Diskussion

Die SPD muss zu einer diskutierenden Partei werden. Gewiss, Diskussionen können leicht den Eindruck der Zerstrittenheit erwecken. Aber ohne sie können einige zentrale Fragen nicht geklärt werden. Etwa, wohin man will: Wie stellt man, im Zeitalter von Individualismus und ökonomischer Deregulierung, wieder mehr Solidarität her? Wie können zentrale Lebensbereiche den Wettbewerbsmärkten entzogen werden? Wo ist Verstaatlichung, Rekommunalisierung und staatliche Regulation nötig? Was kann ein neu gedachtes starkes Genossenschaftswesen übernehmen? Wie können Sozialversicherungen wieder zu den Netzen der Sicherheit werden, die nötig sind, damit die chronischen Risikogefühle aus dem Alltag der Bürgerinnen und Bürger verschwinden? Geht das überhaupt? Und: Wer sind die Leute, für die man Politik macht? Handelt es sich um die Reste der alten Arbeiterklasse? Oder um eine vielgesichtige Menge "einfacher Leute", die zwar durch gemeinsame objektive Interessen teilweise verbunden sind, aber wiederum untereinander so unähnlich, dass nicht einfach so ein Solidaritätsgefühl entsteht? Und wie gewinnt man aus diesem – sehr theoretischen – Wählerpotential eine Anhängerschaft?



Über all diese Dinge muss man nicht nur diskutieren, um sie zu klären. Erst in einer Diskussion entstehen die Klärungen und jener Konsens – man kann auch sagen: die Gewissheiten – die nötig sind, damit jeder einzelne Parteifunktionär die Botschaften der Partei nach außen vertreten kann.



Es ist heute modisch geworden, zu sagen, die Sozialdemokratie brauche wieder ein Narrativ. Aber eine solche Erzählung entsteht nicht als Geschichte oder gar Märchen, ausgedacht von einem genialen Erzähler. Sie entsteht vielmehr von selbst – durch Handlungen, gesellschaftliche Konflikte und im Prozess von Diskussionen. Wer lamentiert, es brauche ein Narrativ, hat in der Regel keines. Wer aber diskutiert und handelt, der braucht kein Narrativ, weil dieses im Prozess entsteht.

3. Sucht euch Gegner

Die Sozialdemokratie braucht Widersacher. Eine Partei, die von niemandem als Gegner angesehen wird, hat ein Problem. Sie steht offenbar für nichts. Die Gegner der Sozialdemokratie sind: Der Hyperindividualismus, nämlich da, wo er in Egozentrik und eine Ego-Gesellschaft umschlägt. Und die Feinde von Pluralismus und einer offenen Gesellschaft.



4. Streitet nicht

Die SPD muss eine diskutierende Partei sein, aber sie darf keine streitende Partei sein. Die Sozialdemokratie besteht aus vielen unterschiedlichen Menschentypen, aus Linken und Mitte-Links-Menschen. Junge Maximalisten und ältere Realisten. Deprimierte Alt-Genossen und geschmeidige Enddreißiger. Basisfunktionäre und Spitzenpersonal. Bürgermeister in kleinen Kommunen und Staatssekretärinnen in Berlin. Politikprofis und Bewegungsamateure.



Das Problem an Krisen ist, dass sie nicht unbedingt den Zusammenhalt stärken. Oft glaubt jeder, den richtigen Weg zur Bewältigung zu kennen – was dann erst recht spaltende Tendenzen erzeugt. Aber eine Partei, die wie ein planloser, zerstrittener Haufen erscheint, frustriert ihre Anhänger und wird keine Wähler und Wählerinnen überzeugen. Sie muss ihre Diskussionen so führen, dass für jeden klar ist: Jede und jeder Beteiligte ist ein ordentlicher Sozialdemokrat, die oder der etwas Bedenkenswertes beizutragen hat.

5. Seid divers

Aus 4. folgt: Die Sozialdemokratie braucht ein breites Zelt, unter dem viele unterschiedliche Haltungen Platz haben. Wer meint, nur er oder sie sowie ihre fünf besten Freunde seien "richtige Linke", der wird zum Totengräber progressiver Politik.

6. Seid optimistisch

Eine Sozialdemokratie muss Zukunftsoptimismus ausstrahlen. Wer nur Angst vor der Zukunft hat, wer das Gefühl hat, es werde alles nur schlechter, der wird eher rechts, wenn nicht sogar rechtspopulistisch wählen. Schließlich ist die Botschaft dieses Spektrums dann einfach gewinnender: Fenster zu, Mauern hoch, die Welt ist ein Kampf alle gegen alle und potenzielle Konkurrenten muss man sich vom Hals halten.



Eine miesepetrige Linke wird nicht gewählt, denn die Botschaft funktioniert einfach nicht: "Wählt uns, mit uns wird es langsamer schlechter." Progressive Parteien hatten in der Geschichte immer nur dann Erfolg, wenn sie ein paar plausible Pläne hatten, wie der Status Quo verbessert werden kann. Und wenn sie dazu auch eine Vision vorlegten, wie am Ende dieser sukzessiven Verbesserungen eine Gesellschaft stehen kann, die mehr Freiheit, mehr Optionen, mehr Sicherheit und mehr Wohlstand für die Vielen, die "Normalen" zu verwirklichen vermag. Dazu braucht man Spitzenleute, die so einen Optimismus ausstrahlen können. Wer nur traurig in die Kameras schaut, wird genauso wenig politische Anziehung ausstrahlen wie jemand, der nur mehr im Kleingedruckten von Gesetzesnovellen spricht.

7. Seid Kümmerer

Die Bürger und Bürgerinnen müssen spüren, dass die SPD "für sie da ist". Das schafft sie nicht nur mit guten politischen Plänen und kluger Kommunikation. Sozialdemokraten müssen vor Ort sein und das betreiben, was man heute neudeutsch "Community Organizing" nennt. In traditioneller Sprache der Parteikader heißt das: den Parteiaufbau betreiben. Wer vor Ort präsent ist und sich als hilfreich erweist, wird für die Menschen wählbar.